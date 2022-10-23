PzH 2000: слабости и преимущества немецкой САУ, которую ВСУ применяют на фронте (видео)

Часть техники уже была отремонтирована

Украинские военные в скорости должны получить САУ Panzerhaubitze 2000 — их пообещали передать в министерстве обороны Германии. Немецкие самоходные установки Украина уже не первый месяц использует на фронте — настолько активно, что им понадобился ремонт.

Техника, которая поставляется Германией и Нидерландами ремонтировалась в Литве, поскольку оказалась не рассчитанной на интенсивность использования. Как отмечает Defence-ua, по немецким нормативам интенсивная эксплуатация начинается от 100 выстрелов в сутки, что при возможностях САУ отстреливается за 12,5 минут.

PzH 2000 благодаря автоматизации зарядки позволяет вести стрельбу с темпом 8-12 выстрелов в минуту. Несмотря на нюансы с износом ствола эта САУ остается одной из лучших — ее ствол длиной в 52 калибра позволяет стрелять дальше. Именно эта гаубица поставила мировой рекорд выстрелив на 56 км снарядом с улучшенной аэродинамикой. САУ оснащена гаубицей 155 мм. К особенностям PzH 2000 относят ее маневренность — именно быстрота является ее преимуществом и почти единственным средством защиты, ведь броня в ней не самая мощная.

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