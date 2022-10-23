Пострадали люди, дома, детсады: что известно о последних обстрелах Украины (фото)

Многие за эту ночь и утро успели угодить в больницы из-за ударов россии

Воскресенье, 23 октября, пока обходится без массированных ракетных ударов россии, однако от атак все же пострадали Днепропетровская, Николаевская, Запорожская, Кировоградская и Сумская области.

"Телеграф" собрал все, что известно о ночных и утренних обстрелах врага.

Днепропетровщина

Пожалуй, больше всего досталось Никопольскому району, — ночью сильно обстреляли Марганецкую общину, тогда обошлось без пострадавших.

Однако уже утром под удар попал сам Никополь. Один из снарядов разорвался рядом с машиной во время движения, двое людей в салоне пострадали, но выжили. Всего по городу пострадало пять человек.

Задело жилые дома, детсад и несколько частных предприятий.

Один снаряд упал совсем рядом с авто

"Подарочек" от оккупантов Никополю

Николаев

Ночью Николаев обстреляли ракетами С-300, в одной из пятиэтажек уничтожена квартира, также значительно повреждена десятиэтажка, детская площадка, теплотрасса, автомобили.

Пострадало пять человек, трое из них в больнице.

Разрушения в доме очень значительные

Чудом обошлось без пострадавших

Ближайшие дома тоже задело

Запорожье

Ночью дроны (предварительно иранские Shahed-136) и ракеты С-300 ударили по Запорожью и окрестностям.

Пострадало общественное здание, частные дома и школа.

Последствия удара по Запорожью 23.10.2022

Кировоградская область

Ночью обломки сбитой ракеты упали на Онуфриевку на окраине Кировоградской области, — она находится рядом с Кременчугом Полтавской области, из-за чего там тоже слышали отголоски взрыва.

Пострадали несколько домов, однако обошлось без жертв.

Онуфриевка на карте Украины

Сумщина

Враг обстрелял шесть пограничных общин с применением минометов, реактивной и ствольной артиллерии, сообщает Госпогранслужба.

В результате обстрелов в одном из населенных пунктов повреждены школа, детский сад, сельсовет, водонапорная башня, памятник, разбитые улицы и огороды, повреждены 2 жилых дома, линия электропередач.

Как сообщал "Телеграф", ранее известный дипломат назвал три сценария, как может закончиться война в Украине.