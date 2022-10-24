путину уже некуда выше поднимать планку эскалации: эксперт назвал причины

ВСУ нанесли по кремлю мощные удары, а рф, похоже, хочет хоть как-то прийти в себя.

Осенью ряд тактических поражений россии в Украине и переход стратегической инициативы на фронтах к украинской стороне вынудил путина быстро реагировать. Поэтому в конце концов кремль повторно прибег к ядерному шантажу. Но логики в заявлениях москвы никакой нет, и россии просто уже некуда дальше поднимать свои ставки в военно-политическом противостоянии Киеву и Западу.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал эксперт по вопросам международной безопасности Григорий Перепелица, оценивая заявления главы минобороны россии сергея шойгу, который начал пугать коллег из Франции, Турции, Великобритании и США тем, что Украина якобы собирается применить "грязную бомбу".

"Когда они осенью поняли, что не сдержат контрнаступление ВСУ, россияне и подняли уровень эскалации — массовая мобилизация. Но и теперь в россии видят, что мобиков бьют и громят наши Вооруженные Силы. Что они дальше делают? Наносят массированные удары по энергосистеме, по всей социальной инфраструктуре. И следующий этап эскалации (если и это не срабатывает) — применение оружия массового поражения. Или в демонстративном плане, или (информационно, — Авт.) "грязной" бомбой. В принципе, это предупреждение ведущим геополитическим игрокам (Европе и США) об этой так называемой ядерной "бомбе", которой, как все знают, у Украины нет", — рассказывает он.

Эксперт напомнил, что официальный Киев даже лишился последних 90 кг обогащенного урана, который находился в Украине с исследовательскими научными целями, но путин говорит, что, мол, все равно украинцы каким-то образом разработали "грязную бомбу", без обнародования доказательств и фактов, "и она, мол, якобы взорвет ее на своей территории".

"Хотя почему Украина должна ее на своей территории взрывать?! Никто не может понять, — продолжает эксперт. — Но это будет, так сказать, катастрофа и для соседей (включая саму россию, — Авт.). Однако ж это является столь четки предупреждением, что как раз именно россия намерена это сделать, и поэтому она обвиняет нас в том, что сама планирует реализовать. Но дальше путину уже некуда выше поднимать планку (эскалации, — Авт.) Если он это не сделает, то никто не будет бояться того, что применение ядерного оружия россией будет происходить (возможно, вообще когда-нибудь, — Авт.)".

Как сообщал "Телеграф", министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее заявил, что эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) приедут в Украину, чтобы развенчать фейк россии о подготовке "грязной бомбы".

Также мы информировали, что россия выдвигала аналогичные необоснованные обвинения в планах Украины применить "грязные бомбы" и ядерное оружие с первых дней полномасштабного вторжения. В частности, марте рф лгала, что обнаружила доказательства программы биологического оружия.