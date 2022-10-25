Россияне пытались прорваться на юге и буксуют у Бахмута: актуальные карты боев в Украине

Враг готовится к обороне Херсона

ВСУ продолжают продвижение на востоке Украины освобождены еще 4 населенных пункта. На юге Украины тем временем россияне вывели только часть подразделений из верхней части Херсонской области. Сам областной центр готовится к городским боям.

Как отмечает Институт изучения войны в отчете — российские войска начала частичный отход с северо-запада Херсонской области, но не приступили к полному выводу войск из города или региона. При этом позиции россиян в северной части региона "несостоятельны" и украинские военные могут освободить еще часть области к концу 2022.

Вдоль линии фронта в Запорожской области продолжаются артиллерийские дуэли. Украинские военные наносят удары по скоплению российских войск.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Продолжают появляться данные про продолжение контрнаступления ВСУ на линии Кременная — Сватово. Сообщают про бои в районе Краснопоповки, Белогоровки, Берестова. В Луганской области освобождены Кармазиновка, Мясожаровка и Невское в Луганской области, в Донецкой — Новосадово. Также россияне продолжают атаковать на севере Харьковской области вдоль границы с Белгородщиной.

Карта контрнаступления ВСУ на востоке Украины

В Донецкой области руководство ЧВК "Вагнер" признало, что российские силы теряют позиции вблизи Бахмута, пригожин заявил, что темпы продвижения в сотню метров — норма для этой войны. Тем временем Силы обороны Украины отбили бетонный завод на окраине Бахмута. Враг ведет наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях. Отбить атаки врага удалось в районах населенных пунктов Спирное, Соледар, Бахмут, Андреевка, Марьинка и Первомайское.

Карта боев на востоке Украины

Юг Украины

Росвойска продолжают создавать условия для обороны Херсона — минируют мосты и переправы на путях отступления в Николаевской и Херсонской областях. В ОК "Юг" сообщили, что дважды за сутки силами до взвода и отделению, соответственно, на двух разных направлениях враг пытался провести наступательные действия — отступил. Украинские силы продолжают контрнаступательные действия — уничтожение российских мест скопления войск продолжается как в Херсонской, так и на оккупированной части Запорожской области.

Карта боев на юге Украины

Как ранее сообщал "Телеграф", среди удачных "прилетов" в Херсонской области — попадание в базу кадыровцев, расположение которой они могли сами и выдать. Что касается вероятности вторжения со стороны Беларуси — военные Украины его не исключают, но напоминают россиянам про "эффект граблей".