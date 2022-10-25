ВСУ получили на вооружение дрон размером с игрушку: в чем его преимущество (фото)

Весят они всего 32 г

В конце августа Великобритания и Норвегия вызвались передать Украине микродроны на сумму более 9 млн долларов, то есть около 850 устройств. Теперь они уже служат в пользу Вооруженных сил Украины.

Об этом стало известно из первых фотографий воинов, опубликованных в сети. Teledyne Flir Black Hornet – это действительно маленькие разведывательные БПЛА, предназначенные для войны на коротких дистанциях, в частности в городах. В каждом переданном комплекте два дрона, зарядка и планшет управления: пока один работает, другой заряжается.

Первый снимок

Такой дрон может работать до 25 минут, дальность обнаружения целей до километра может переключаться на тепловизор. Благодаря своим маленьким размерам (длина чуть меньше 17 см, вес всего 32 г) он может незаметно передавать высококачественное видео даже из построек. Он способен почти бесшумно пролетать в нескольких метрах от вражеских позиций и вести разведку как в домах, так и на открытой местности. Также он может вести разведку ночью.

Размер БПЛА по сравнению с рукой

Black Hornet достаточно просты в освоении, чтобы научиться управлять ими, достаточно всего 20 минут. Скорость его движения – 21 км/ч; дальность полета – до 21 км. Использоваться он может в хороших погодных условиях, но допустим легкий дождь, диапазон температур от -10 до +43 градусов.

С помощью камер дрон передает видео с разрешением 640х480 пикселей или фотографии 1600х1200 пикселей. Имея доступ к изображениям местности, сухопутным войскам ВСУ будет легче вести боевые действия. Данные передаются по зашифрованному каналу связи в пределах 2 км, а также записываются на SD-карты.

Оператор должен управлять дроном с помощью пульта или прокладывать маршрут, ориентируясь на несколько точек. Каждой точке он может предоставить свою определенную задачу, которую должен Black Hornet будет выполнять. Если соединение будет утрачено, дрон вернется на точку старта, руководствуясь навигацией по GPS.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Соединенные Штаты передают Украине ПВО, которые смогут сбивать российские дроны-камикадзе.