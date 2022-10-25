Окончание войны еще не скоро? Австралийский генерал спрогнозировал наступление ВСУ

Несмотря на правильные решения украинского командования, война может продолжаться еще долго

В Украине идет 244-й день российского полномасштабного вторжения. Украинцы продолжают наступление и считается, что в дальнейшем успехи будут продолжаться, ведь это все результат долгого и тщательно продуманного плана украинского военного руководства.

Об этом рассказал австралийский генерал в отставке Мик Райан в своей колонке для британского издания The Economist. По его словам, тактика ВСУ как "стратегия коррозии", которая состоит из комплекса действий не только на поле боя, но и за его пределами. Он считает, что еще с 24 февраля украинское командование удивляло россиян своей компетентностью и тактической изобретательностью в атаках на их слабые места. Они постоянно заставляли их понижать российские стратегические амбиции.

"Украинцы с помощью косвенных атак, информационных операций, уничтожения российской логистики и командиров, а также жестких ближних боев подорвали физическую, моральную и интеллектуальную боеспособность русских солдат. На начальном этапе войны украинцы сделали это против северной российской экспедиции, заставив россиян отступать. Сейчас они хотят тоже самое в своих северо-восточных и южных наступлениях", — отметил генерал.

Кроме того, по мнению Райана, северо-восточная и южная операции Вооруженных сил Украины взаимосвязаны, поддерживают и усиливают друг друга. Это также является "мастерски спланированным ходом украинского военного руководства". Он подчеркнул, что они способны профессионально сбалансировать стратегический риск и возможности, а также четко управлять подчиненными путем планирования и выполнения военных задач на уровне кампании.

"Мы можем увидеть и другие украинские удары до наступления зимы. Способность Украины организовывать разнообразные, хорошо организованные и одновременные военные кампании на своей территории, а также организовывать кампании для сердец и умов через онлайн-платформы и за их пределами является предвестником других потенциальных возможностей конфликта этого века. Но эта война далека от завершения", – подытожил Мик Райан.

Как сообщал "Телеграф" ранее, генерал ВСУ, экс-глава Службы внешней разведки Николай Маломуж считает, что в ближайшее время Украина может отбить не только Херсон.