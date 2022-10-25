США могут передать Украине системы ПВО HAWK: чем они известны и как помогут ВСУ

Украина сможет защитить небо от ирасских дронов

Соединенные Штаты Америки могут передать Украине старое оборудование систем противовоздушной обороны HAWK, чтобы украинцы могли защитить небо от вражеских ракет и дронов, бьющих по гражданской и критической инфраструктуре мирных городов.

Как пишет издание Reuters, ссылаясь на информацию от официальных лиц США, благодаря ракетам-перехватчикам HAWK Вооруженные украинские смогут модернизировать меньшие по размерам и дальности действия комплексы ПВО Stinger, отправленные Украине ранее.

Системы ПВО HAWK основаны на технологиях еще вьетнамских времен, однако уже несколько раз они были обновлены по новым стандартам. Именно это оборудование поможет украинским бороться с иранскими беспилотниками.

Стоит отметить, что пока неизвестно, какое количество систем и ракет HAWK Штаты передадут Украине, ведь в Белом Доме от комментариев по этому поводу пока открещиваются.

Также добавим, что системы MIM-23 HAWK были разработаны для ликвидации самолетов, однако впоследствии были модернизированы для того, чтобы иметь возможность перехватывать ракеты еще в полете. На вооруженные комплексы были приняты еще в 1960 году и с тех пор неоднократно модернизировались.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Соединенные Штаты Америки могут вмешаться в российско-украинскую войну как многонациональный контингент, а не как армия Альянса.

Также напомним, как находящиеся на вооружении украинской армии самоходные гаубицы НАТО помогают в боях с оккупантами.