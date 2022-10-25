Экс-президент "Руха" Козловский рассказал, как замглавы ОП Смирнов жил в его СПА-комплексе

Замглавы ОПУ Андрей Смирнов проживал в СПА-комплексе "Эмили Ризорт"

Во время пресс-конференции, посвященной в основном футбольным вопросам, экс-президент ФК "Рух" Григорий Козловский рассказал, что в его СПА-комплексе "Эмили Ризорт" некоторое время проживал заместитель главы Офиса Президента Андрей Смирнов.

Соответствующий вопрос задал спортивный журналист Игорь Бурбас. Он попросил подтвердить или опровергнуть информацию о знакомстве Козловского с представителем российского криминала Виктором Понюшиным (Витя Пан), а также прокомментировать, связано ли отсутствие против Пана антироссийских санкций, а также блокирование процесса его экстрадиции в россию со Смирновым и его проживанием в СПА-гостинице Козловского. "Эмели Ризорт".

Что касается Панюшина, то Козловский ответил утвердительно.

"Знаком ли с Панюшиным? Да, знаком. Этого не скрываю, уже 15 лет", — сказал он, добавив, что комментировать его экстрадицию не может из-за якобы "военной тайны".

Далее Козловский подтвердил и информацию о проживании Смирнова, хотя сначала стремился избежать прямого ответа на этот вопрос.

"С начала войны у нас находились более тысячи беженцев. Сколько людей здесь жило с семьями — мы учета не вели" — сказал он, а дальше, после прямых уточнений журналиста, все же признал, — "Поверьте здесь было много не простых людей. И он (Смирнов) в том числе".

Комментировать связь между его личным знакомством со Смирновым и отсутствием санкций против многолетнего друга россиянина Пана Козловский не стал. Заверил в том, что бизнеса со Смирновым не имеет, хотя об этом и не спрашивали.

В заключение Козловский рассказал, что знаком со многими лицами, против которых введены санкции СНБО, а также о том, что частыми его гостями является депутат пророссийской ОПЗЖ Григорий Суркис с братом.

Как известно, Андрей Смирнов в ОП отвечает за санационную политику, а именно за введение антироссийских санкций Украиной.

В СМИ фигурировала информация о том, что Смирнов тормозил передачу санкционных списков в СНБО, за что впоследствии он оправдывался якобы продолжительными проверками документов.