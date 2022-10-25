Украина будет двигаться вперед: в США рассказали, чего ожидать от войны в ближайшие 3 месяца

Залогом удачного контрнаступления ВСУ будет предоставление Украине оружия от западных партнеров

Украинские военные уже к концу этого года отобьют у россиян еще больше своих территорий, ведь российская армия так и не сделала выводов из собственных ошибок. Такое мнение озвучил старший научный сотрудник Немецкого фонда Маршалла США в Брюсселе Бруно Лете в интервью "24 каналу".

Специалист спрогнозировал, что в ближайшие три месяца Украина будет получать поддержку от стран Запада, что позволит ВСУ эффективно наступать.

"По Украине я настроен оптимистично. Я уверен, что Украина отобьет назад все больше своих территорий. Мы приветствуем и радуемся успехам украинских Вооруженных Сил. Это, конечно, будет и в дальнейшем возможным, если Украина будет иметь поддержку оружием от Запада", – отметил сотрудник фонда Маршалла.

Также он назвал три фактора, которые точно указывают на то, что Украине удастся выгнать оккупантов из украинских населенных пунктов — 1) российская логистика разваливается; 2) российские вооруженные силы деморализованы; 3) цепочки поставки разорваны.

"Сейчас мяч на украинской половине поля, давайте максимально сконцентрируемся на этом тренде, и будем пытаться отбить оккупированные территории за следующие несколько месяцев. Я убежден, что украинцам это удастся. Россия не смогла научиться на своих ошибках, ведь, как показывает опыт предыдущих месяцев, Кремль и дальше бросает на фронт все, что у него есть. И это значит, что раненый медведь особенно опасен, но опять же я убежден, что Украина будет дальше двигаться вперед и будет отбивать свои утраченные территории", — резюмировал Бруно Лете.

Ранее "Телеграф" сообщал, когда украинцы все же смогут выбить российских оккупантов из областного центра Херсонщины и как будут развиваться бои со "второй армией мира" на этом направлении.