Россияне окапываются и минируют реки на юге и востоке: актуальные карты боев в Украине

На линии фронта идут постоянные обстрелы

Российские оккупанты вывозят с Херсонщины и памятники, и людей. Согласно заявлениям оккупантов с западного берега Днепра уже вывезли более 22 тысяч человек, а всего планируется 60 тысяч.

Как отмечают в Институте изучения войны, есть вероятность, что российские официальные лица намерены навсегда переселить значительную часть населения Херсонской области. При этом враг не только не отступает полностью на восточный берег, а применяет контратаки, чтобы удержать позиции.

Также отмечается продвижение украинских силы в деоккупации на линии Сватово — Кременная. В Донецкой области атаки россиян продолжаются.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Россияна заявляют о продолжении операций ВСУ в районе Сватово и Кременной. В ожидании наступления росвойска заминировали берег реки Красная в районе Сватово. Также оккупанты утверждают, что украинские войска напрямую атаковали Кременную. В свою очередь в Генштабе сообщили про бой в районе Белогоровки после российской атаки — это в 10 км к югу от Кременной. Как отмечают аналитики, это значит что российские войска продолжают попытки вернуть утраченные позиции вдоль границы Донецкой и Луганской областей.

Карта контрнаступления ВСУ на северо-востоке

В Донецкой области враг продолжает безуспешно атаковать. Украинские войска отбили атаки на Бахмут и в его окрестностях — Соледар, Иванград. Бои также были в районе Марьинки и Невельского к юго-западу от Авдеевки. Эксперты отмечают, что несмотря на заявления части оккупантов про мнимые успехи, маловероятно, что российские войска смогут окружить Авдеевку, учитывая плохую эффективность российских наступательных операций под Авдеевкой с начала войны.

Карта боевых действий на востоке

Юг Украины

Российские силы продолжают готовить оборонительные линии на восточном берегу Днепра и минировать береговую линию. Они оставляют проходы на случай необходимости отступать и пытаются восстановить переправы. Как отмечают в ОК "Юг" противник не прекратил атаки. 25 октября дважды силами до взвода по разным направлениям, где-то при поддержке боевых машин пехоты, противник, пытаясь улучшить свои позиции, предпринял попытки прорыва наших позиций. Дважды был дан стрелковый бой. Приступы отражены, одна БМП уничтожена, противник отступил с потерями, отмечает командование. Продолжается дистанционная ликвидация оккупантов, в частности известно, что при ударе по Кайрам погибли до 30 россиян и под завалами более 100 — это в основном чеченцы.

Карта боев на юге Украины

Как ранее сообщал "Телеграф", россияне сталкиваются с проблемами с вертолетами, ведь украинцы успешно сажают их "птичек". Что касается Херсонской области — ситуация нестабильная. Каховская ГЭС заминирована и есть два варианта, что будет в случае подрыва ее российскими войсками, чтобы прикрыть свое отступление. При этом союзники ожидают, что Украине удастся освободить еще больше захваченных территорий.