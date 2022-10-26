Замедление ВСУ под Херсоном, ЧП в Днепре и увеличение угрозы рф с моря: 5 новостей, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые могли пройти мимо вас

Ночь на среду, 26 октября, выдалась не очень спокойной, однако страны Запада продолжают поддерживать Украину.

"Телеграф" собрал главные новости вечера и ночи, которые вы могли пропустить.

ЧП в Днепре

Вечером 25 октября россия нанесла ракетный удар по Днепру, обломки одной из ракет упали на заправку, в результате чего возник пожар, погибли два человека, еще три пострадали.

"Не простим никогда. Возмездие будет справедливым и неизбежным", — обещает президент Владимир Зеленский.

Оружие для Украины

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в рамках своего визита в Киев пообещал, что Украине скоро будут переданы две системы MARS и четыре гаубицы PzH 2000.

Зеленский также дал ему понять, что в Украине мало одной системы ПВО IRIS-T.

Между тем, производитель передал правительству США две системы ПВО NASAMS, которые предназначены для Украины. Скоро их развернут в Украине.

Что там в Херсоне?

Контрнаступление Вооруженных сил Украины на Херсон замедлилось из-за дождей, но не остановилось, — заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Также он добавил, что россиянам лучше бежать из Херсона, пока они имеют такую возможность: "Не совсем верю, что россияне смогут вести уличные бои. Потому что для них это не оптимальный вариант. Мы контролируем все мосты в реке Днепр, используя HIMARS и другую артиллерию.И для них это рискованно оставаться в Херсоне, потому что они потом не смогут убежать, как это было в Изюме".

Безработные могут помочь государству

Из-за войны в Украине высокий уровень безработицы, поэтому правительство разработало программу "Армии восстановления", — безработные могут выполнять общественно полезную работу за минимальную зарплату (6 700 грн или больше).

Угроза россии с моря увеличилась

Ранее у рф в Черном море наготове было 16 ракет типа "Калибр", на сегодня же там появился еще один ракетоноситель, и залп увеличился до 20 ракет, — сообщает оперативное командование "Юг".

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