Мы уже пережили взрыв "грязной" бомбы: ученый успокоил украинцев

Угроза не так катастрофична, как многим кажется

Провокации россии вокруг возможной "грязной" бомбы в Украине не должны пугать людей, — поскольку наша страна уже пережила подобную катастрофу, но намного больших масштабов.

Об этом ученый, ликвидатор последствий аварии на ЧАЭС и профессор Института радиоактивности окружающей среды Университета Фукусима Марк Железняк рассказал в рамках программы "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

"Хочу успокоить население Украины, — Украина уже пережила бомбардировку "грязной" бомбой такого размера, какого повторить невозможно", — подчеркнул Железняк.

По его словам, если классифицировать Чернобыльскую катастрофу, то она была схожа со взрывом "грязной" бомбы огромного размера.

"Что Чернобыльская, что Фукусимская авария, — что это такое? Когда происходит взрыв, он разбрасывает находящиеся в том месте, где происходит взрыв, радиоактивные вещества. По этой классификации, Чернобыльская авария — это был взрыв "грязной бомбы". Отличие в том, что та мощность, которая была при взрыве Чернобыльского реактора, ее практически невозможно повторить", — объяснил профессор.

Напомним, что ранее министр обороны россии сергей шойгу обратился к коллегам из стран НАТО с заявлениями, будто бы Украина готовит провокацию с "грязной" бомбой.

Украина эти обвинения отрицает и уже пригласила экспертов МАГАТЭ, чтобы те могли убедиться, что никакой "грязной" бомбы в стране не готовят.

Как сообщал "Телеграф", ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег рф от угроз, напомнив, что часто россия сама обвиняет всех в том, что собирается совершить сама.