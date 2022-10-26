"Грязная" бомба ударит и по Польше? Профессор объяснил, почему эта выдумка россии - фейк

Крайне маловероятно, что кто-нибудь сможет сделать бомбу такой мощности

россия в попытках повысить градус напряженности в связи с "грязной" бомбой заявляет, будто бы последствия ее применения смогут затронуть и Польшу, — страну-члена НАТО и ЕС. Однако это лишь выдумки, не имеющие ничего общего с реальностью.

Об этом в рамках программы "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара рассказал ученый, один из ликвидаторов последствий катастрофы на ЧАЭС, профессор Института радиоактивности окружающей среды Университета Фукусима Марк Железняк.

Эксперт для примера вспомнил Чернобыльскую катастрофу, — тогда кроме зоны отселения в Украине и Беларуси последствия аварии затронули около 250-300 километров в Брянской области россии.

"Но расстояние до Польши превышает 700 километров — это нереальные оценки. И чтобы сделать такой разброс радиоактивных материалов, как было тогда, невозможно", — подчеркнул Железняк.

Так, по его словам, последствия взрыва никакой вымышленной "грязной" бомбы не смогут достать до Польши, и эти фейки россия распускает, чтобы повысить градус напряжения на Западе.

Напомним, что о "грязной" бомбе заговорил министр обороны рф сергей шойгу несколько дней назад, — он пытался убедить западных коллег, что Украина готовит провокацию с ее использованием.

Как сообщал "Телеграф", ранее в НАТО серьезно предостерегли россию в связи с ее заявлениями о "грязной" бомбе.