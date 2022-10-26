Выезд мужчин за границу не запрещен? Сытник выступил с неожиданным заявлением

НАПК обнародовало новые рекомендации, чтобы предотвратить коррупцию

С объявлением общей мобилизации в Украине военнообязанные мужчины в большинстве своем потеряли право на выезд за границу. Однако указом президента Украины от 24 февраля 2022 года о введении военного положения в Украину запрет на выезд мужчин за границу не был введен. Ограничения должны быть введены парламентом в действующий указ, но он с начала полномасштабной войны не был изменен.

Об этом заявил заместитель председателя Национального агентства по предотвращению коррупции Артем Сытник во время пресс-конференции. По его словам, нормам действующего законодательства не отвечает такой запрет на выезд военнообязанных мужчин за границу.

"Ограничение права покидать территорию Украины в условиях военного положения в соответствии с Конституцией может быть введено исключительно в указе президента. Однако в указе от 24 февраля такой нормы не было", – подчеркнул он.

Кроме того, Сытник отметил, что мужчин не выпускаются на основании поднормативных актов, а те в свою очередь создали коррупционные риски. Изучение этого вопроса было обязанностью НАПК, и они его пересмотрели как раз из-за риска коррупции.

"Решения, позволяющие выезд мужчин и военнообязанных лиц за границу готовились наспех и вызвали их низкое качество. НАПК создало рекомендации, чтобы их поправить. Главное из них — установить такое же ограничение в указе президента", — заявил он.

К тому же НАПК рекомендует предусмотреть все исключения для выезда за границу, все необходимые документы для такого выезда, в том числе основания для отказа. Такой указ с обновлением должен быть утвержден Верховной Радой Украины.

Как сообщал "Телеграф" ранее, украинцам объяснили, будут ли выпускать за границу тех, кто имеет определенные кредитные задолженности.