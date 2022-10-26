В Литве заявили, что не смогут передать Украине важное вооружение: в чем причина

Власти страны объяснили это тем, что не имеют достаточного количества оружия для выполнения взятых обязательств

В Литве, которая поддерживала Украину с начала российского вторжения и покупала для ВСУ "Байрактары", выступили с неоднозначным заявлением о передаче важного оружия украинским военным. Глава Минобороны республики Вальдемарас Рупшис заявил, что против передачи Украине гаубиц PzH 2000 и систем ПВО NASAMS.

Как передает литовское издание LRT, Рупшис пообещал донести свою позицию на ближайшем заседании Государственного совета обороны. Министр отметил, что "раздеваться дальше некуда".

По его словам, Литва не может передавать вооружение Украине, ведь не имеет для этого возможностей. При этом страна не отказывается искать другие пути поддержки украинского государства. По словам главы Минобороны Литвы, передача оружия станет возможной только в случае, если страна закупит новое оружие для себя.

"Мы должны понимать, что мы также обязаны перед НАТО. Мы четко указали подразделения, которые мы предоставляем НАТО. Сюда должны входить огневые средства с закрытых позиций или полевая артиллерия, маневренные подразделения с огневой мощностью и противовоздушная оборона для обеспечения поддержки как принимающей страны", — добавил литовский министр.

Ранее "Телеграф" сообщал, что чиновники Израиля заявили, что не собираются поставлять оружие для ВСУ. Впрочем, инсайдерские источники сообщают, что на вооружение украинской армии все же могло появиться какое-то оружие, разработанное Израилем. Речь идет о системах перехвата беспилотников Smart Shooter.