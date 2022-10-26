В Украине потенциально есть ядерные "бомбы", но именно из-за россии: объясняет экс-глава СБУ

Валентин Наливайченко опроверг ядерный фейк россии и указал на угрозы от армии путина на ЗАЭС

Захватив Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), россия сама провоцирует техногенную ядерную катастрофу мирового масштаба, а обвиняет Украину, распространяя фейки о якобы каких-то "грязных бомбах".

Об этом в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал бывший посол и глава Службы безопасности Украины (СБУ), народный депутат Валентин Наливайченко, комментируя ядерный шантаж россии, который москва включила в виде "телефонного терроризма" министра обороны шойгу и начальника генштаба Герасимова.

"Смотрите, армия агрессора, начиная с 24 февраля, пыталась прорваться в Киев, в том числе, и со стороны Чернобыля. Была там угроза от них? Еще какая. Потом армия агрессора появилась также на ЗАЭС. Пока они там, они угрожают всему миру из-за оккупации станции и потому что там находится их военная техника, оружие и т. д. Все это и является военным преступлением российской федерации. Потому что до них никто в мире из регулярных армий не использовал атомные станции как объект оккупации, запугивание и т.д. Это уже очевидные военные преступления путина и этой российской военной верхушки", — говорит политик.

По его словам, анализируя заявления кремлевских преступников, сразу нужно отсечь ложь россиян, что в Украине, мол, когда-то была или есть или может быть какая-нибудь "грязная бомба". "Это тотальная ложь. — продолжает он. — Отсекаем ее, убираем. Что остается из того, что россия (шойгу с герасимовым) выдают сейчас на весь мир? Остается только неуклюжая попытка самих российских военных оправдать или прикрыть свои провалы на фронте, свой реальный страх перед Вооруженными Силами Украины".

Нардеп также указал на позицию Украины в вопросе очередного ядерного фейка россии, назвав ложь кремля специальной информационной операцией. При этом официальный Киев пригласил международных наблюдателей МАГАТЭ посетить украинские объекты, к которым даже могут быть какие-то сомнения. То есть, демонстрирует максимальную открытость.

"Мы пригласили международных наблюдателей и экспертов, пожалуйста, приезжайте в любое место. Начиная с того, чтобы деоккупировать Запорожскую атомную электростанцию, которую, кстати, агрессор захватил. Напомню, она является крупнейшей АЭС в Европе с шестью блоками. Вот это — шесть ядерных бомб. И на этом весь блеф россии разваливается", — аргументирует экс-глава СБУ.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал, что в Украину приедут эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), чтобы развенчать фейк россии о подготовке "грязной бомбы".

Как сообщал "Телеграф", военные эксперты считают, что шойгу вбрасыванием о "грязной бомбе" хотел заставить Запад сократить помощь Украине.