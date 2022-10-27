Оккупанты готовятся к боям на Херсонщине: актуальные карты военный действий в Украине

Из-за погодных условий бои усложнились

Радикальные высказывания путина про Украину свидетельствуют, про то что россия не хочет мирных переговоров и стремится к захвату большей территории чем заявляют российские политики. Но даже на оккупированных землях они не могут поддержать порядок — российские войска выводили с западного берега Днепра и это вызвало панику среди населения.

Так, как отмечается в отчете Института изучения войны коллаборанты успокаивали людей тем, что разрушить плотину Каховской ГЭС полностью "практически невозможно", а коммунальные услуги будут продолжать предоставляться. Оборонительные позиции россияне продолжают готовить и на западном, и на восточном берегах Днепра.

Враг штурмовал Терновую в Харьковской области. Аналитики считают, что это связано с попыткой удержать украинские силы в этом районе от участия в контрнаступлении. Вероятно, ради той же цели они развертывают силы в Беларуси.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Россияне продолжают заявлять про продолжение контрнаступления к западу от Сватово, но в последние пару дней Генштаб ВСУ не сообщал про продвижение. Они также утверждают, что теснят украинские войска к северо-западу от Кременной. При этом на этой территории продолжает держаться плохая погода и бои могли утихнуть.

Карта контрнаступления ВСУ на северо-востоке

В Донецкой области россияне продолжают атаковать Бахмут и населенные пункты на северо-восток, юг, юго-запад от города. Активность оккупантов также отмечена к северу и западу от Донецка и в западной части Донецкой области. В частности, враг заявил про продвижение в Водяном.

Карта боев на востоке Украины

Юг Украины

Оккупанты готовятся к обороне на обоих берегах Днепра. В Новой Каховке готовят оборону города к уличным боям, в Херсоне — создают опорные пункты на случай прорыва ВСУ. Продолжают поступать сообщения про частичный отвод росвойск на восточный берег Днепра.

Тем временем контрнаступательные действия на северо-западе Херсонщины продолжаются. Украинской штурмовой и армейской авиацией отработано 6 ударов по силам противовоздушной обороны врага, по опорному пункту и по трем районам скопления живой силы, вооружения и техники в Бериславщине и Николаевском районе, — сообщает командование "Юг".

Карта боевіх действий на Херсонщине

За ночь силы ПВО сбили около 20 дронов по всей Украине, 15 из них — в Николаевской области. Как ранее сообщал "Телеграф", продвижение ВСУ на Херсонщине замедлилось, но переправы через Днепр под украинским огневым контролем. Херсон станет для оккупантов ловушкой, уверен глава Минобороны Алексей Резников. Враг тем временем пытается стягивать силы — сгоняет технику в Украину, среди них новейшие танки.