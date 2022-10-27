Срок - два месяца: генерал сделал прогноз по продвижению ВСУ и деоккупации Крыма

Возвращение полуострова запланировано на 2023 год

Эксперты оценивают перспективы возвращения Крыма и оккупированных после 24 февраля территорий достаточно высоко. Так, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес изменил прогноз, который давал в сентябре на более оптимистичный.

По мнению генерала, которое он высказал в программе "Фейгин Live", Ходжес верит в то, что оккупантов отбросят до линии 23 февраля за два месяца. Освобождение Крыма он видит до лета 2023 года.

Достичь этого можно при соблюдении двух условия — продолжении поддержки от США и сохранении санкций против россии. Он также упомянул, что россияне не достигли в Украине никакой стратегической цели. Ходжес считает, что атаки и эскалация, в том числе и террор дронами и ракетами направлен на затягивание конфликта. россия это делает для того, чтобы склонить Украину и союзников к уступкам, считает генерал.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в кремле не хотят допустить третьего большого поражения в войне в Украине и не собираются сдавать Херсон без боя. Чтобы залатать дыры в линиях обороны россия вербует людей в колониях, среди них — наркоторговцы, насильники, убийцы. Мобилизованных на фронт кидают почти сразу.