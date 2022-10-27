Настоящие амазонки: и. о. главы СБУ в восторге от работы украинок в контрразведке

Некоторые женщины даже прошли через пластическую хирургию, чтобы быть не узнаваемыми

В настоящее время активное участие в борьбе за победу над российской федерацией принимают разведывательные службы Украины. Среди них отмечают замечательные успехи работы женщин в сфере контрразведывательной деятельности Украины.

Об этом рассказал исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Василий Малюк в интервью изданию "Интерфакс-Украина". По его словам, он не может публично рассказывать конкретику, чтобы "не расшифровывать формы и методы, не подставить источники, работающие в тылу врага", в том числе работающие непосредственно в российской федерации.

"В то же время я хочу отдельно поблагодарить женщин. Это лучшие агенты, настоящие амазонки в сфере контрразведывательной деятельности, которые проводят мегафилигранные агентурные проникновения, многие операции успешно реализованы благодаря агентурному женскому присутствию", — сказал он.

К тому же Малюк добавил, что некоторые агенты уже прошли через пластическую хирургию и изменение данных, чтобы не подвергать себя опасности. Кроме того, сфера контрразведывательной деятельности является одним из направлений, которые украинская спецслужба совершенствует и развивает.

Как сообщал "Телеграф" ранее, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко рассказал в интервью, как далеко россия может зайти со своими угрозами "грязным" оружием и возможна ли провокация на Запорожской АЭС.