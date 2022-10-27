"Мы очень любим "бавовну": в СБУ интересно объяснили взрыв на Крымском мосту

Военный также высмеял российское "расследование" инцидента

К взрыву на Крымском мосту, который серьезно повредил дорожное полотно в начале октября, непричастен глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов, как заявляют в россии, — наверное просто кто-то "заправил грузовик не тем горючим".

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал исполняющий обязанности руководителя Службы безопасности Украины Василий Малюк.

На вопрос о том, связана ли СБУ с инцидентом на Керченском мосту, и.о. главы службы сказал: "Просто мы, украинцы, очень любим бавовну… Даже в моем кабинете она стоит в вазе. Но разве мы виноваты, что россияне не умеют с ней обращаться правильно?".

По его мнению, россия проявляет непрофессионализм в "расследовании" происшествия, обвиняя ГУР Минобороны и Буданова в причастности: "Я уверяю вас, что это не так. И мы понимаем, что россияне вообще далеки от реальности".

Также Малюк заметил, что на оккупированных территориях постоянно кто-то пьет некачественный кофе и заправляется горючим низкого качества, из-за чего то тут, то там что-то взрывается.

"А на Крымском мосту, наверное, не тем горючим заправился какой-то грузовой автомобиль, и имеют то, что имеют", — подчеркнул он.

Временный глава СБУ пообещал, что после Победы расскажет детали, как на самом деле случаются подобные инциденты, пока же это может подвергнуть опасности небезразличных патриотов.

Напомним, что "бавовна" на Крымском мосту случилась утром 8 октября, — тогда часть дорожного полотна рухнула в море и на время остановилось движение транспорта.

ФСБ россии провела свое "расследование", по итогам которого обвинила во всем ряд людей и назвала главу ГУР Кирилла Буданова заказчиком.

Как сообщал "Телеграф", сам Кирилл Буданов говорит, что Крымскому мосту осталось недолго.