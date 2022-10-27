Выезд из Украины для мужчин: кто и с какими документами может покинуть страну

Названы условия, при которых некоторые категории мужчин могут покинуть Украину

С первого дня войны в Украине закрыт выезд из страны для мужчин возрастом от 18 до 60 лет. Однако некоторым категориям всё же позволено пересекать границу. "Телеграф" подробно расскажет, о каких категориях идет речь и какие документы необходимо иметь при себе на границе.

Так, покинуть территорию страны могут мужчины с инвалидностью I, II, III, IV групп, передает LIGA.Life. При себе им необходимо иметь следующие документы

загранпаспорт;

справка к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией (форма первичной учетной документации № 157-1/о)

или удостоверение, которое подтверждает особый статус;

или пенсионное удостоверение, или удостоверение, подтверждающее назначение соцпомощи.

Также выехать за границу могут мужчины, которые сняты с военного учета. Для этого им потребуются такие документы:

загранпаспорт;

документ, который подтверждает снятие с военного учета на основании решения ВВК о непригодности к военной службе.

Военнослужащие, которые едут на границу на лечение в результате полученных ранений, также могут пересечь границу. Список необходимых документов:

загранпаспорт или же паспорт гражданина Украины;

заключение о необходимости направления военнослужащего на лечение за границу.

документ МОЗ о согласованном с иностранной стороной список лиц, которых заведения охраны здроровья иностранных государств могут принять на лечение за границей.

В списке категорий мужчин, которые могут покинуть территорию Украины, также находятся временно непригодные для военной службы. Что необходимо иметь при себе при пересечении границы:

загранпаспорт;

временное удостоверение военнообязанного, в котором указывается, что согласно заключению ВВК мужчина временно непригоден к службе по состоянию здоровья до 6 месяцев.

Напомним, ранее издание "Телеграф" сообщало, снимут ли с украинцев ограничения на выезд за границу — Арестович дал четкий ответ.

Также портал "Телеграф" писал о том, что министр объяснила, когда заработает "еКомандировка".