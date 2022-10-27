Укр

Оружие против дронов – как стволы которым десятки лет, могут помочь противостоять БПЛА

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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М75
М75. Фото Открытые источники

Казалось бы устаревшее стрелковое оружие может здорово помочь ВСУ в борьбе с современными БПЛА

Сразу два вида стрелкового вооружения родом из 30-х годов прошлого века засветились на днях в ВСУ, правда попали они к нам по-разному, но использоваться могут одинаково. Несмотря на более чем солидный возраст, оба вида оружия могут с успехом использоваться против современного оружия – дронов.

Югославская пушка против иранских дронов

Так, на Телеграмм-канале "СтратКом ЗСУ" показали фото 20-мм малокалиберной пушки М75 "Застава".

Как объяснил "Телеграфу" военный историк и эксперт по артиллерийскому вооружению Андрей Харук, М75 "Застава" является югославской копией 20-мм пушки "Испано Сюиза HS.405" 1936 года, позднее скопированной югославской оружейной компанией "Застава".

Оригинальная пушка являлась доработанной испанской версией швейцарской 20-мм пушки "Эрликон" и разрабатывалась для вооружения самолетов и, напротив, сил ПВО. Пушка с успехом применялась во время Второй мировой войны, а позднее была скопирована в Югославии, как и многие другие образцы оружия.

Тактико-технические данные М75 "Застава" точно неизвестны, тем более официально ее производство прекращено, "Испано Сюиза HS.405" же представляла собой оружие весом более 60 кг, с учетом барабана с 60 патронами.

М75 с барабанным магазином

Вес каждого снаряда составлял порядка 250 граммов и внутри находится заряд взрывчатого вещества, который должен взорвать боеприпас и осколками нанести повреждение цели. Темп стрельбы пушки составляет порядка 600-700 выстрелов в минуту.

Дальность стрельбы составляет порядка 4 км, а высота применения – порядка 3 км.

"Против дронов, по наземным мягким целям (небронированный или легкобронированный транспорт, легкие полевые укрепления – ред.), против вертолетов – если влезут в зону ее поражения", — так описал возможную сферу использования М75 "Застава" Андрей Харук.

ДШК – слабее, но скорострельнее

Аналогичную сферу применения, правда с более слабым действием, имеет крупнокалиберный пулемет калибра 12,7 мм ДШК, на днях захваченные ВСУ вместе с крупными запасами патронов к ним, что особенно порадовалО украинских бойцов

Боец ВСУ не сдерживает эмоций

В отличии от М75, ДШК является советской разработкой 1938 года весом 33,5 кг, а с установкой на станок с растущим весом до 157 кг и лентой на 50 патронов. Скорострельность пулемета составляет от 600 до 1200 выстрелов в минуту, а дальность ведения огня до 3,5 км.

Также стало известно о том, что Украина получила от Израиля суперточные системы Smart Shooter, которые идеально подходят для обнаружения и уничтожения иранских дронов Shahed и работает по принципу "один выстрел — один удар".

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#Оружие #Дроны #Война с РФ #ВСУ