москва все понимает: Буданов рассказал, что приведет к бегству оккупантов с юга

Оккупанты пытаются усилить свои войска, но все может переломить один шаг ВСУ

Наступление Вооруженных сил Украины на юге и востоке успешно продвигается, поэтому трудно спрогнозировать, какие населенные пункты будут освобождены следующими, учитывая стратегическую поддержку украинских войск и занятие более выгодных позиций. Считается, что в настоящее время армия Украины, чтобы ускорить бегство россиян, собирается двигаться как в Херсон, так и в Новую Каховку для взятия под артиллерийский контроль дамбы.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью CNN. По его словам, российские оккупанты должны ускорить свой побег с южного направления, если украинская артиллерия действительно возьмет под контроль дамбу в Новой Каховке. Хотя россия выводит из Херсона коллаборантов и оккупантов, она вводит в город "новое пушечное мясо" из мобилизованных для подготовки к уличным боям.

"россия усиливает Херсон новобранцами, которые недавно мобилизовались. Вероятно, их используют как пушечное мясо... Поэтому все наши боевые подразделения продвигаются и в Херсон, и в Новую Каховку", — рассказал начальник разведки.

Буданов также отметил, что москва осознает всю их ситуацию и не хочет, чтобы войска попали в полное окружение ВСУ. Само взятие дамбы под такой контроль заставит рф принять окончательное решение.

Каховская ГЭС на карте

Как сообщал "Телеграф" ранее, Кирилл Буданов рассказал, как будет продвигаться наступление украинских войск в ближайшее время и как повлияет на него зима.