москва все понимает: Буданов рассказал, что приведет к бегству оккупантов с юга
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Оккупанты пытаются усилить свои войска, но все может переломить один шаг ВСУ
Наступление Вооруженных сил Украины на юге и востоке успешно продвигается, поэтому трудно спрогнозировать, какие населенные пункты будут освобождены следующими, учитывая стратегическую поддержку украинских войск и занятие более выгодных позиций. Считается, что в настоящее время армия Украины, чтобы ускорить бегство россиян, собирается двигаться как в Херсон, так и в Новую Каховку для взятия под артиллерийский контроль дамбы.
Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью CNN. По его словам, российские оккупанты должны ускорить свой побег с южного направления, если украинская артиллерия действительно возьмет под контроль дамбу в Новой Каховке. Хотя россия выводит из Херсона коллаборантов и оккупантов, она вводит в город "новое пушечное мясо" из мобилизованных для подготовки к уличным боям.
"россия усиливает Херсон новобранцами, которые недавно мобилизовались. Вероятно, их используют как пушечное мясо... Поэтому все наши боевые подразделения продвигаются и в Херсон, и в Новую Каховку", — рассказал начальник разведки.
Буданов также отметил, что москва осознает всю их ситуацию и не хочет, чтобы войска попали в полное окружение ВСУ. Само взятие дамбы под такой контроль заставит рф принять окончательное решение.
Как сообщал "Телеграф" ранее, Кирилл Буданов рассказал, как будет продвигаться наступление украинских войск в ближайшее время и как повлияет на него зима.