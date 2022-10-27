рф может попытаться снова наступать на Киев: в Генштабе сделали важное заявление

Украина готова к любому сценарию

Российские оккупанты могут повторить наступление на Киев. Совершить его они могут с территории Беларуси, через Черниговскую и Чернобыльскую области.

Во время брифинга 27 октября сообщил представитель Генштаба Алексей Громов заявил, что российские захватчики, не имея особых успехов на востоке и на юге, могут сосредоточить силы на захвате столицы. Однако и к такому развитию событий Украина готова.

"Мы приобрели определенный опыт и знаем, как с противником бороться. В первую очередь это опыт с февраля-марта 2022 года. Предполагаем, что противник может прибегнуть к операции с территории Беларуси", — сказал Громов.

Также он подчеркнул, что ситуация отслеживается и контролируется. Определенные меры по усилению группировок уже были приняты.

Новостной портал "Телеграф" сообщал, что военный эксперт рассказал о наборе коммандос-афганцев против Украины и почему рф ждет крах с набором наемников.

Также "Телеграф" писал о том, кого россия отправляет воевать в Украину.