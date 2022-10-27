"Это театр": Зеленский объяснил, что не так с заявлениями россиян об отступлении с Херсонщины

Президент убежден, что в конце концов Херсон будет освобожден от оккупантов, но для этого нужно больше оружия

Последнее заявление херсонских коллаборантов о "добровольном" перемещении жители правого берега Днепра на левобережную часть породило множество предположений, что российские оккупанты "готовы покинуть Херсон". Однако украинские власти называют распространение таких данных информационной операцией и убеждены, что противник не готов отступать.

Об этом в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я не вижу, чтобы они (россияне – ред.) бежали из Херсона. Это информационная атака. Я не могу разглашать все. Это атака, чтобы мы пошли туда, забрали людей из других опасных направлений туда. Это была их информационная операция. Они не готовы покинуть Херсон", — заявил президент Украины.

Зеленский добавил, что вывоз из Херсона гражданского населения — "это театр", ведь наиболее подготовленные российские солдаты находятся на своих позициях и Украина об этом проинформирована.

В то же время, украинский президент отметил, что при прорыве Сил обороны Украины российские оккупанты уже не смогут выйти из окружения в Херсоне и они об этом знают. При этом Зеленский убежден, что Украина в конце концов сможет уволить Херсон, но это очень сложная задача.

"Это сложно, потому что ценой есть люди. Мы относимся к людям не так, как в россии. Для нее неважно, сколько людей умрут завтра. А для нас это очень важно, мы не можем так поступать. Не можем сказать: "Идите туда и умирайте". Поэтому мы думаем, ищем пути, просим партнеров дать нам больше бронированной техники, чтобы сохранить больше людей", — отметил президент Украины.

Напомним, что ранее эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал, как могут развиваться события в Херсонской области — возможны несколько сценариев, к которым готовятся оккупанты. А бывший спикер Генштаба ВСУ и военный эксперт Владислав Волошин рассказал, что часть российских оккупантов покидает территорию Херсонской области, но одновременно противник перекидывает дополнительные силы и средства для укрепления той группировки, которая находится здесь.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в США прогнозируют, что решающая битва за Херсон состоится до конца года. Однако там полагают, что теплая и влажная зима в регионе добавит проблем обеим сторонам конфликта.