Укр

путин проигрывает по всем фронтам: украинский генерал увидел четкий сигнал

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публикации
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Автор
Угрозы со стороны российского диктатора на мировое сообщество уже не действуют Новость обновлена 27 октября 2022, 19:33
Угрозы со стороны российского диктатора на мировое сообщество уже не действуют. Фото vesty.co.il

Президент страны-агрессора потерял все "рычаги влияния"

Российский президент владимир путин проигрывает на всех фронтах в войне против Украины, которую он начал. Речь не только о поле боя, но и о политической, экономической и дипломатической ниве. Именно поэтому он пытается сделать из Украины "страну-террориста".

Такое мнение высказал генерал армии Украины, экс-председатель Внешней разведки Украины Николай Маломуж.

"Многие темы у него (путина — ред.) уже проседают, даже энергетического плана. В мире резко падает потребление российских нефти и газа. А те, кто их еще покупают, делают это со значительными скидками. А путину хочется хоть каких-то успехов. А их нет. Как нет и аргументов, рычагов давления, которых, как думали в Кремле, у них слишком много", — отметил Маломуж.

При этом он добавил, что даже российский шантаж "энергетическим кризисом" не возымел действия на Европу, а страна-агрессор в конце концов просто потеряла Запад как рынок сбыта. То же и с шантажом продовольственным кризисом якобы по вине Украины — обвинения не имели действия, а Москву наконец-то заставили разблокировать морские порты.

Утрата так называемых "рычагов влияния", считает Маломуж, и привела к тому, что российский диктатор перешел к новой стратегии — пытается изменить позицию в мире по отношению к Украине, выставив ее "страной-террористом" с помощью фейков о подрыве Крымского моста, и про " грязную бомбу".

Украинский генерал резюмировал, что путин уже использовал практически весь ассортимент угроз, выставил почти все аргументы, которые мог, пытаясь спастись от неизбежного поражения в Украине, но сдвигов нет и уже понятно чем закончится эта война.

Ранее "Телеграф" сообщал, что по прогнозу Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, война в Украине не завершится до конца этого года и есть основания полагать, что в 2023 году боевые действия также будут продолжаться.

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#Украина #Россия #Война #Прогноз #Николай Маломуж