"Обоих убил путин": в Украине ликвидировали сына моряка с затонувшей подлодки "Курск"

Читатели сравнивают путина с питоном, который поглощает целые семьи российских "кроликов"

Во время боевых действий в Украине погиб сын моряка с подлодки "Курск", которая затонула в 2000-м году.

Об этом пишут российские СМИ.

Как известно, тогда за судьбой субмарины следили многие люди, в том числе и в Украине – в составе экипажа было много выходцев из нашей страны. Версии в прессе постоянно менялись, но многие верили, что моряков удастся спасти.

К сожалению, финальным приговором их судьбе стало интервью владимира путина 8 сентября 2000 года, в котором на вопрос американского телеведущего Ларри Кинга о том, что же произошло на самом деле с подлодкой "Курском", он с ухмылкой ответил "она утонула".

Конечно, многих возмутила подобное отношение к судьбе моряков, но так как события проходили еще до трагедии в Беслане и других "блестящих подвигов" кровавого правителя, "володе" простили подобный ляп, так же, как и призывы "мочить в сортире" и т.д.

Но возвращаясь к гибели 25-летнего россиянина, чей отец погиб на подводной лодке "Курск": его похоронят рядом с отцом, который погиб в возрасте 26 лет, когда самому мальчику было три года.

"Обоих убил путин", — пишет один из комментаторов. Его сразу же поправляют: отец погиб, сын же был ликвидирован, так как пришел в чужую страну с оружием в руках для того, чтобы убивать ее жителей.

При этом российского президента сравнивают с питоном, которые поглощает целые семьи "кроликов", заставляя отдавать жизни за свой зловещий режим.

Фрагмент статьи Аркадия Бабченко

Также многие читатели удивляются, как сын мог пойти служить в армию после того, как режим лишил жизни его отца (по мнению многих, для спасения моряков не было сделано всего необходимого, и спасательная операция началась слишком поздно).

Комментарии пользователей

"Как можно было пойти в армию контрактником, после того что случилось с Курском. Я не понимаю, у меня такая злость на этих людей, позволяющих вытирать о себя ноги", "И люди, стрелявшие в наших отцов, строят планы на наших детей…", "Ну если жизнь ничему не учит..", "После "Курска" он поперся в Украину? Они и правда необучаемые?" — пишут в комментариях.

Комментарии пользователей

При этом один из читателей делает вывод, что россиянин не просто так погиб в Украине – таким образом "судьба-злодейка не дает распространяться вредоносной ДНК". Звучит, конечно, жестоко, но, возможно, в этих словах есть правда – если представители нации не делают вывода из своей истории и приходят в чужую страну воевать за того, кто ни в грош не ставит их жизни, то как можно таких людей "перевоспитать" и чему-то научить. И, похоже, для них действительно есть только один путь – ликвидация.

Комментарии читателей

Да, и по поводу российских подводных лодок – "странности" с ними происходят и по сей день.