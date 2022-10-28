Помощь США, арест Деркача и рост угрозы рф с моря: 6 новостей, которые вы могли проспать

Собрали последние новости, которые могли пройти мимо вас

Утро пятницы, 28 октября, стало довольно спокойным для украинцев, ночь прошла почти без воздушных тревог. Однако есть новости с политического фронта.

"Телеграф" собрал главное за вечер и ночь, что вы могли пропустить.

Зеленский о россии

С начала вторжения россия нанесла 4,5 тысяч ракетных ударов по Украине и более 8 тысяч авианалетов.

28 октября отмечается День освобождения от фашизма, и сегодня мы вспоминаем изгнание нацистов, приближая изгнание рашистов.

"Зло, что, казалось, в 1945-м было окончательно побеждено и сожжено дотла, 80 лет спустя возрождается из пепла. Становится на ноги. Становится возможным. Форма зла стала другой, но суть осталась неизменной", — подчеркивает президент.

Единственным возможным финалом для россии является поражение.

Сценарии рф на Юге

Российские оккупанты сейчас пытаются разработать несколько планов действий на Южнобужском направлении и из-за своего количества они могут "расслоиться на несколько эпизодов". ВСУ в свою очередь готовы к любым коварным маневрам врага, — уверяет руководитель пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Новая помощь Украине

США передадут Украине новый пакет военной помощи в размере 275 миллионов долларов. Он будет объявлен 28 октября и он в основном будет направлен на пополнение тысяч боеприпасов для уже имеющихся вооружений.

Первые системы противовоздушной обороны NASAMS Украине могут передать уже в ноябре.

Арест Деркача

Высший антикоррупционный суд Украины заочно арестовал внефракционного народного депутата Андрея Деркача, подозреваемого в государственной измене и незаконном обогащении за счет российских средств.

По данным следствия, Деркач в течение 2019-2022 годов получил не менее $567 тысяч от правоохранительных и разведывательных органов рф, которые платили ему за подрывную деятельность против Украины. В частности, за дискредитацию на международной арене, ухудшение отношений с США, а также за усложнение интеграции Украины в Европейский союз и НАТО.

И снова о "грязной" бомбе

Россия готовит провокации с применением биологических веществ и обвиняет в этом Украину в ООН, чтобы распространить свою пропаганду и дезинформацию, — заверила ООН заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин.

Между тем, уже известно, что инспекторы МАГАТЭ уже на этой неделе проведут проверки двух ядерных объектов на территории Украины.

Угроза с моря снова выросла

У россии в Черном море наготове сейчас 24 "Калибра", расположенных на двух надводных и двух подводных ракетоносителях, а также два вражеских крупных десантных корабля, сообщает ОК "Юг".

Оперативно следить за событиями дня с фронта также можете с помощью нашей онлайн-трансляции — Война — день 247: оккупанты пытаются наступать на Донбассе, в Украине веерные отключения электроэнергии.