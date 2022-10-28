Мобилизация в Украине: адвокат рассказал, какое наказание ждет мужчин за неявку по повестке

Наказание будет зависеть от вида повестки, которую получил мужчина

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Мужчинам, которые игнорируют врученные им повестки и не являются вовремя в военкоматы, может ожидать административная или даже уголовная ответственность.

Наказание для уклониста зависит от вида повестки, которую он получил. Всего их существует четыре вида: на прохождение срочной службы (сейчас их не выдают), на прохождение военно-врачебной комиссии, на прибытие в призывной пункт или же на уточнение данных. Адвокат Виталий Гаделия рассказал подробнее, в каком случае неявка обойдется штрафом, а в каком — лишением свободы, передает ТСН.

Если военнообязанный получил повестку на уточнение данных или же повестку на прохождение комиссии и не явился в указанный срок, для него будет предусмотрена административная ответственность. В таком случае он заплатит штраф в размере до 8 500 грн. Отмечается, что он может быть назначен в случае повторного правонарушения, в частности, для должностных лиц. К примеру, если военнообязанному пришла повестка на работу, а работодатель ее ему не передал.

Что касается уголовной ответственности, то она грозит тем, кто прошел медкомиссию, был признан годным, получил мобилизационное распоряжение, но не явился. В таком случае наказание может быть назначено в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Также адвокат добавил, что если военнообязанному дважды вручили повестку на уточнение данных, но он не явился, и его уже дважды привлекли к ответственности, то уже в третий раз могут завести уголовное дело.

Напомним, ранее издание "Телеграф" сообщало, что украинцам объяснили, можно ли обжаловать повестки.

Также новостной портал "телеграф" писал о том, что военком дал ответ, могут ли в Украине мобилизовать по телефону.