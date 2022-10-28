Укр

Мобилизация в Украине: адвокат рассказал, какое наказание ждет мужчин за неявку по повестке

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Уклонистов от военной службы может ждать наказание Новость обновлена 28 октября 2022, 12:55
Уклонистов от военной службы может ждать наказание. Фото https://tsn.ua/ru/ukrayina/kto-mozhet-vruchit-povestku-i-chto-delat-kogda-ee-poluchili-2106451.html

Наказание будет зависеть от вида повестки, которую получил мужчина

В Украине продолжается всеобщая мобилизация. Мужчинам, которые игнорируют врученные им повестки и не являются вовремя в военкоматы, может ожидать административная или даже уголовная ответственность.

Наказание для уклониста зависит от вида повестки, которую он получил. Всего их существует четыре вида: на прохождение срочной службы (сейчас их не выдают), на прохождение военно-врачебной комиссии, на прибытие в призывной пункт или же на уточнение данных. Адвокат Виталий Гаделия рассказал подробнее, в каком случае неявка обойдется штрафом, а в каком — лишением свободы, передает ТСН.

Если военнообязанный получил повестку на уточнение данных или же повестку на прохождение комиссии и не явился в указанный срок, для него будет предусмотрена административная ответственность. В таком случае он заплатит штраф в размере до 8 500 грн. Отмечается, что он может быть назначен в случае повторного правонарушения, в частности, для должностных лиц. К примеру, если военнообязанному пришла повестка на работу, а работодатель ее ему не передал.

Что касается уголовной ответственности, то она грозит тем, кто прошел медкомиссию, был признан годным, получил мобилизационное распоряжение, но не явился. В таком случае наказание может быть назначено в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Также адвокат добавил, что если военнообязанному дважды вручили повестку на уточнение данных, но он не явился, и его уже дважды привлекли к ответственности, то уже в третий раз могут завести уголовное дело.

Напомним, ранее издание "Телеграф" сообщало, что украинцам объяснили, можно ли обжаловать повестки.

Также новостной портал "телеграф" писал о том, что военком дал ответ, могут ли в Украине мобилизовать по телефону.

Теги:
#Украина #Война #Мобилизация #Повестка #Военкомат