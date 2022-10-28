Серьезнее всего с начала войны: генсек НАТО выступил с важным заявлением по Украине

Он призвал западные Украины увеличить военную поддержку Украины

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что сейчас в Украине происходит самая большая эскалация с момента полномасштабного российского вторжения. В НАТО считают, что поэтому нашу страну нужно еще больше поддерживать.

Такое мнение генсек НАТО озвучил в интервью программе Conflict Zone на Deutsche Welle. Столтенберг отметил, что вывод он сделал, составив вместе количество мобилизованных россиян и незаконную аннексию территорий Украины.

"То, что мы наблюдали за последние недели и дни — это действительно самая серьезная эскалация с момента вторжения в феврале. Потому что если сложить вместе их мобилизацию и силы, которые они сейчас могут отправить на фронт, с их частичной теперь уже незаконной аннексией части украинской территории и опасной ядерной риторики — все это наибольшая эскалация с начала войны", — заявил он.

В связи с этим Столтенберг отметил, что западным странам следует усилить военную поддержку Украины. При этом на вопрос ведущей по прогнозам по войне в Украине генсек НАТО воздержался, отметив, что это предусмотреть невозможно, но рос.войска еще обладают определенными мощностями.

Напомним, что по данным карт боевых действий, ВСУ продолжают наступление в южных и восточных областях, в то время как российская армия перешла на юг исключительно в оборону. При этом в Донецкой области российские захватчики продолжают обстрелы. Хотя при этом ВСУ смогли отразить штурмы Бахмута к северо-востоку от города в районе Соледара и к югу от города в районе Иванграда и Майорска.

Ранее "Телеграф" сообщал, что США заявили о новом пакете военной помощи для Украины в размере 275 миллионов долларов. Он будет объявлен 28 октября и он в основном будет направлен на пополнение тысяч боеприпасов для уже имеющихся вооружений.