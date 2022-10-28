Стоит ли ждать перемен на фронте после нового выступления путина: военный эксперт дал ответ

Оккупанты перешли в глухую оборону и накапливают силы

Боевые действия в Украине будут продолжаться. Однако у путина уже нет уверенности в его стратегическом положении.

Очередное выступление президента рф, состоявшееся 27 октября, проанализировал военный эксперт Петр Черник, передает ТСН. Он считает, что стратегически рф понимает, что проиграла войну. Однако садиться на стол переговоров они не станут, а вместо этого будут пытаться привлечь мировых игроков. Сейчас, по мнению Черника, им этого сделать не удастся.

Что касается того, как может измениться ход войны после очередной речи путина, военный эксперт отвечает, что вполне вероятны контрнаступательные действия.

"Чего ждать? Боевые действия и снова боевые действия. Никоим образом в нашем измерении расстановка не изменится. Пока нам разрешает погода, пока нет дождей – противника нужно вытеснять максимально с наших территорий. Они переходят в глухую оборону, хотя начали скапливать силы и средства. Контрнаступательные действия вполне вероятны", — сказал Черник.

Эксперт добавил, что путин сейчас хоть и не сломлен психологически, но осознание того, что положение стало тяжелым для них, уже приходит.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что украинцы потролили россиян после новости, что США снимают с вооружения ядерную бомбу.

Также "Телеграф" писал, что у российских солдат остается одна мотивация, но и ее отнимает ФСБ.