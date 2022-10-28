Укр

США дадут Украине больше оружия: объявлено о новом пакете военной помощи

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
HIMARS Новость обновлена 28 октября 2022, 19:31
HIMARS

В пакет войдут снаряды к HIMARS, бронированные автомобили HMMWV и другое

США продолжат оказывать военную помощь украинской армии и объявили о передаче нового пакета вооружений, боеприпасов и техники.

Соответствующее заявление прозвучало во время брифинга в оборонном ведомстве США, который транслировало издание Reuters. В частности, новый пакет на сумму в 275 миллионов долларов будет включать в себя дополнительные боеприпасы к РСЗО HIMARS.

Кроме этого Украине будут переданы:

  • 500 снарядов высокоточной управляемой артиллерии;
  • системы дистанционного противотанкового минирования;
  • легкие транспортёры HMMWV;
  • стрелковое оружие и боеприпасы

При этом о выделении помощи было сообщено после того, как в США одобрили план по борьбе с незаконным перемещением вооружения в Восточной Европе. Как ожидается, он предоставит больше возможностей для сил безопасности в Украине и соседних странах относительно учета и хранения оружия, а также усилит границу Украины.

Как сообщалось ранее, накануне о выделении дополнительного пакета военной помощи сообщила Австралия, в него войдут еще 30 единиц боевых автомобилей Bushmaster.

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