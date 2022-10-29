"Овеянные мечтой" цветы для оккупантов: присоединяйтесь к сбору на САУ "Гвоздика" для ВСУ

Организаторы призывают конвертировать злость в донаты

Волонтерское движение и вовлеченность в нем простого населения – настоящий феномен Украины. Мы уже собирали на Байрактары, автомобили для военных и медицинские принадлежности для больниц. Один такой всенародный сбор вообще закончился покупкой спутника!

Пора объявили новый амбициозный сбор. Совместно с Гончаренко центрами планируется приобрести и передать САУ "Гвоздика" для 1-й отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна.

"Россияне до сих пор любят кричать, что в Украине их ждут с цветами в руках. А реальность такова, что единственные цветы, с которыми их здесь встречают, это артиллерийские установки "Гвоздики", с помощью которых в том числе ВСУ гонят врага с нашей земли", — говорят организаторы.

Следует отметить, что военные 1-й отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна успешно работали в Харьковской, Киевской, Херсонской. Они же разрушили оккупантские блокпосты "москва" и "питер" и дальше идут сражаться с врагом. В этой же бригаде служит наш постоянный автор — Тарас Березовец.

"Назначение САУ "Гвоздика" – это отправлять оккупантов в черные пакеты. Согласитесь, сейчас это общая мечта всех украинцев. Так что конвертируем злость в донаты, чтобы выгнать последнего орка с нашей земли", — акцентируют организаторы.

НАША ЦЕЛЬ — СОБРАТЬ 10 МИЛЛИОНОВ ГРИВЕН! Важна каждая гривна и каждый донат!

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Напомним, что после масштабных обстрелов энергетической инфраструктуры в начале октября волонтеры Сергей Притула и Сергей Стерненко собрали деньги на закупку ударных дронов украинского производства. Здесь вы можете почитать, что это за устройства и как они будут ускорять победу.