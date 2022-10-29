Врач раскрыл секрет, как военным уменьшить нагрузку на спину от бронежилета

Ношение бронежилета на войне спасает жизнь, но понемногу вредит здоровью, но и этот вред можно частично нивелировать.

Военные в зоне боевых действий находятся под постоянным огнем, поэтому должны быть максимально защищены. Для сохранения жизни военнослужащие не снимают ни каски, ни бронежилеты, что в конечном счете дает отражающееся на их здоровье.

Столичный реабилитолог Александр Еремин, занимающийся восстановлением наших военных после травм и ранений, объясняет: постоянное ношение бронежилета вызывает неравномерную компрессию на каждый спинной позвонок. В интервью OBOZREVATEL врач подчеркивает: "если вы будете носить бронежилет, то это подготовит вашу амортизационную систему".

"Наши ноги, это наши стопы, наши сухожилия и самое главное – это наши ягодицы. Они являются основным фактором амортизации нашего позвоночника", — говорит реабилитолог. Еремин советует по возможности массировать ноги и ягодицы: "Тогда будет амортизация и не будет болеть спина".

Отметим, что прежде, чем заняться реабилитацией военных, Еремин сопровождал футбольные команды на украинские сборные на Олимпийских играх. В настоящее время восстановление проходят в том числе иностранцы, приехавшие защищать Украину.

Следует понимать, что боли в спине могут возникать не только у военных, но и, например, во время долгих поездок. "Телеграф" рассказывал, как с помощью простых лайфхаков можно уберечь спину от страданий.