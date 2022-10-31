Оккупанты могут продвигаться на Донбассе: карты боев в Украине

Враг укрепляет позиции в Херсонской области

Российский диктатор владимир путин вряд ли пойдет на применения ядерного оружия в Украине, но все еще надееися, что Украину перестанут поддерживать союзники. Исключение составит только ситуация внезапного краха российских вооруженных сил.

Он направляет из россии мобилизованных, как оценивают аналитики Институту изучения войны, чтобы усилить российскую оборону и удержать позиции до конца осени и момента, когда грязь замерзнет и позволит продвижение по пересеченной местности. Исследователи считают, что до окончания войны и восстановления контроля над территорией потребуется еще много месяцев.

Тем временем украинские военные продолжают вести наступательные операции на северо-востоке Украины. Россияне создают линии обороны и условия отхода из Херсона.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Оккупанты заявляют про украинское наступление в районе Первомайского, Табаевки, Берестового в Харьковской области. Все населенные пункты находятся между Сватово и Купянском на расстояники около 20 км от обоих. В Луганской области неподалеку от Сватового российские войска разрушили мост через реку Красная и обвинили в этом украинские силы.

Карта контрнаступления ВСУ на северо-востоке Украины

В Донецкой области россияне заявили про захват двух населенных пунктов — Водяного (4 км от Донецкого аэропорта) и Павловку (2 км от Угледара). Аналитики отмечают, что украинский Генштаб не сообщал про отражение атак в этом районе, что потенциально указывает на то, что российские утверждения точны. Но в вечерем сведении данных Генштаба вообще нет данных про отраженные атаки. Впрочем, есть про обстрелы — упомянутое Водяное перечислено среди городов под российским огнем на Авдеевском направлении. Также упомянту Майорск на Бахмутском — россияне заявляли про его захват, а украинские военные недавно метким ударом ликвидировали там несколько сотен россиян. Вероятно, населенный пункт захвачен частично.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Оккупанты заявляют, что подготовили оборону Херсона инженерными сооружениями в Белозерке и Чернобаевке. Часть артиллерии с западного берега Днепра может быть переброшена на другие направления. По данным ВСУ, на юго-запад Херсонщину завезли росгвардейцев.

Российские силы продолжали обстреливать украинские позиции в Бериславском районе Херсонской области наряду с освобожденными населенными пунктам. Один Су-25 после этого "удачно приземлили". Также украинские авиаторы атаковали живую силу и технику врага. В Баштанском и Бериславском районе артиллеристы уничтожили два склада с вражескими боеприпасами.

Карта боев на юге Украины

Ранее "Телеграф" публиковал мнение эксперта, что уличные бои в Херсоне возможны, но судьбу Мариуполя с авиабомбежками он не повторит. На желание россии продолжать войну указывает и тот факт, что даже в российской верхушке не могут договориться — хотят они переговоров или нет.