Украине передадут новые ракетные системы: чем особен M270 от Италии (фото)

Первые единицы были переданы еще более трех месяцев назад

В рамках военной помощи от Италии украинским войскам передадут еще две единицы американской реактивной системы залпового огня M270 на гусеничной базе БМП "Брэдли". Она предназначена для выполнения в любое время суток и в разных погодных условиях боевых задач.

РСЗО M270 поражает и уничтожает с закрытых огневых позиций на расстояниях более 30 км районы сосредоточения войск и боевой техники, позиции ствольной и реактивной артиллерии противника, районы развертывания его сил и средств противовоздушной обороны, грузовые автомобили, легкобронированные бронетранспортеры, и другие плоскостные цели.

Еще с 1980-х годов РСЗО стоит на вооружении США, позже — появилась и в Европе. Насчитывается около 1300 единиц такого оружия и около 700 тысяч ракет к ним. Первые системы прибыли в Украину после начала полномасштабного вторжения в июле. Одна единица РСЗО стоит примерно 2,3 млн долларов. В состав реактивной системы залпового огня M270 MLRS входят:

боевая машина М270 (самоходная пусковая установка (ПУ));

227-мм неуправляемые реактивные снаряды в транспортно-пусковых контейнерах и аппаратура управления огнем;

транспортно-заряжающая машина;

система связи и управления

РСЗО M270

Как сообщал "Телеграф" ранее, модификации M270 — MARS II также стоят на вооружении у Вооруженных сил Украины. Мы рассказали, что это за техника и где ее могут использовать.