Освобождение Херсона: эксперт рассказал, стоит ли ждать ожесточенных уличных боев за город

Силы оккупантов на Херсонском направлении истощаются, однако они все же готовятся к боям с украинцами за город

В оккупированном Херсоне, который уже в ближайшее время Вооруженные украинские силы планируют вернуть в состав Украины, вряд ли стоит ожидать уличных боев, ведь в таких военных противостояниях украинцы могут понести потери как среди личного состава, так и среди мирного населения. Город планируют освобождать другими способами.

Соответствующую информацию в своем интервью для издания "УНИАН" озвучил военный эксперт Андрей Рыженко, отвечая на вопрос журналиста о том, какая сейчас ситуация вокруг Херсона и стоит ли ожидать уличных боев в городе.

По его словам, после того как оккупационная российская армия перешла на правый берег Днепра, их обеспечение значительно ослабело. Украинские защитники заблокировали группировку врага и не дают ему пройти дальше. Все мосты через реки Днепр и Ингулец выведены из эксплуатации, поэтому получить дополнительное подкрепление, а также боеприпасы и продовольствие россияне не могут.

"Им нужно эвакуировать большое количество раненых, нужно эвакуировать погибших, менять и ремонтировать технику. Их мобильная логистика сильно ослаблена. Они начали пытаться этот вопрос решить путём перевозок с помощью барж, катеров, понтонов. Частично им удалось логистику как-то восстановить — на небольшой процент, потому что большинство грузов, шедших из Крыма, попадали через Крымский мост. Сейчас уже прошло три месяца, как они живут в этой ограниченной логистике, силы тоже истощаются", — пояснил эксперт.

По словам Рыженко, Херсон очень нужен оккупантам, ведь этот город является единственным областным центром, который им удалось завоевать. Не менее важна для них и Каховка, ведь она является входом в Северо-Крымский канал, без которого крымский полуостров существовать не может.

Что касается возможных уличных боев во время деоккупации Херсона, эксперт их не прогнозирует, уверяя, что они не нужны ни россиянам, ни нам (украинцам — ред.), мол, выбить захватчиков из города ВСУ могут и другими способами.

"Я не думаю, что будут уличные бои. Уличные бои нам тоже не нужны. Потому что, во-первых, мы теряем своих солдат, во-вторых, мы теряем местное население, в-третьих, зачем эти бои, если их можно выгнать другими способами", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, как глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал ситуацию, которая сейчас наблюдается в захваченном россиянами городе.

Также напомним, как военный эксперт Влад Волошин рассказал, что оккупанты спешно пытаются укрепить свои позиции в Херсоне, а также опрокидывают на это направление дополнительные силы и средства для укрепления своей вражеской группировки.