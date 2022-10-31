ПВО отработала: стало известно, сколько российских ракет сбиты над Украиной

Работа ПВО поразила украинцев своей эффективностью

В понедельник, 31 октября, российские оккупанты в очередной раз совершили массированный ракетный обстрел территории Украины. Однако большинство ракет все же были сбиты благодаря работе противовоздушной обороны.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. По их информации, в 07.00 россияне совершили несколько волн ракетных атак по объектам критической инфраструктуры Украины. Из самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160 было выпущено более 50 крылатых ракет Х-101/Х-555 с севера Каспийского моря и Волгодонска (Ростовская область).

"44 крылатые ракеты были уничтожены силами и средствами Воздушных Сил в зонах ответственности воздушного командования "Центр" – 18, воздушного командования "Юг" – 12, воздушного командования "Восток" – 9, воздушного командования "Запад" – 5!" — говорится в сообщении.

Отчет командования Воздушных Сил ВСУ

Как сообщал "Телеграф" ранее, в понедельник, 31 октября, украинцев ожидают массовые аварийные отключения света – в энергетических компаниях и Офисе Президента рассказали, как это будет проходить.