"Есть вклад и от Абрамовича": участник переговоров с рф объяснил, зачем Киеву российский олигарх

Олигарх был привлечен ко многим гуманитарным вопросам, когда Украина общалась с ООН

В переговорах между Украиной и рф неоднократно принимал активное участие российский бизнесмен и олигарх Роман Абрамович.

Новый глава Фонда госимущества Рустем Умеров в интервью "УП" рассказал, на каком этапе в переговорах появился Абрамович и какую он выполняет роль.

По словам Умерова, Абрамович стал проявлять участие, когда открылся гуманитарный трек. Бизнесмен заявил, что главное для него — сохранить жизни людей. Кроме того, он, как независимый человек, не работающий на государство, проявил желание принимать участие в переговорах.

На вопрос о том, является ли Абрамович посредником между украинскими властями и путиным, Умеров ответил, что не мог бы так сказать.

"В россии нет другого мнения и другого человека, принимающего решение (кроме путина, - Ред.). Все люди, подчиненные ему, имеют к нему доступ. Но принимает решение только он. То есть здесь нужно разделять. Все государственные чиновники оказывают большее влияние, чем независимые. Но независимые имеют альтернативную точку зрения. То есть, они проходят как альтернативный канал коммуникации", — сказал Умеров.

Также он добавил, что Абрамович был привлечен ко многим гуманитарным вопросам, когда Украина общалась с ООН.

Стоит отметить, что по различным слухам Роман Абрамович мог показывать миру, что пытается быть полезным для Украины, чтобы с него были сняты санкции. Однако Умеров считает, что самое главное — это поступки, а от бизнесмена они были.

"Почему-то мы постоянно ищем измену: этот поганец, этот предатель, эти кое-какие. В этом плане мы всегда сосредотачиваемся на военнопленных. Если человек делает хорошие вещи, нужно говорить о хороших вещах", — отметил глава Фонда госимущества.

Рустем Умеров подчеркнул, что Украине необходимы альтернативные каналы и международники и в этом плане от российского бизнесмена есть свой вклад.

"Без украинской стороны стопроцентно ничего бы не случилось – это где-то 80% успеха. Но есть еще 20%, для которых нам нужны эти альтернативные каналы и международники. И потому в этом плане там есть вклад от Романа", — подытожил Умеров.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос "Телеграфа" в апреле, заявил, что Роман Абрамович действительно является членом переговорной делегации от россии и несколько раз он приезжал в Киев.

Также издание "Телеграф" сообщало, что Ермак признал, что российский олигарх Абрамович помог Украине