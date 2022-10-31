Какая категория мужчин может выехать за границу и какие нужны документы: ответ юриста

С собой на границе у мужчины должно быть три документа

С начала полномасштабной войны в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут покидать пределы страны. Есть некоторые категории мужчин, которые являются исключениями. К примеру, непригодные к прохождению военной службы.

Выезд за границу разрешен в отношении лиц, исключенных из военного учета на основании решения ВВК о непригодности к военной службе, исходя из положений п. 2-6 Правил пересечения границы и абз. 16 ч. 1 ст. 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Юрист онлайн-сервиса B2BConsult объяснила, какие у мужчины должны быть документы в таком случае, чтобы он мог выехать за границу.

По её словам, если мужчина по заключению ВВК был признан непригодным к военной службе по состоянию здоровья на основании пункта "а" статьи 62 Расписания болезней, о чем есть отметка в военном билете "непригодный к военной службе с исключением из военного учета", он может выехать за границу.

Важно отметить, что для пересечения границы у мужчины должно быть указано в военном билете именно "исключен" с военного учета, а не снят.

Список документов, которые понадобятся документы для пересечения границы:

Паспорт;

Вывод/решение ВВК о непригодности;

Военный билет с отметкой "непригоден для военной службы с исключением из военного учета".

Напомним, что юрист объяснила, как и какая категория мужчин может покинуть страну.

Также новостной портал "Телеграф" сообщал, что юрист разъяснил, освобождает ли "белый билет" от призыва и кто непригоден к службе.