Ракетные удары по Украине не связаны с позором в Севастополе: генерал разъяснил стратегию путина

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал "Телеграфу", почему на самом деле у россиян случилась очередная ракетная истерика и как Украине противостоять таким ударам

В понедельник, 31 октября, Украина подверглась массированному ракетному удару со стороны российского агрессора. Нечто подобное произошло ровно три недели назад – 10 октября. Тогда, как и сейчас, враг целенаправленно бил по объектам критической инфраструктуры. Тогда, как и сейчас, прикрывал это некими "ответными действиями". О том, почему на самом деле у россиян случилась очередная ракетная истерика, а также – как противостоять подобным ударам, "Телеграфу" рассказал генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

Зачем на самом деле рф бьет по объектам энергетики и срывает зерновую сделку

"Россияне пытаются представить очередную массированную ракетную атаку на Украине как "ответку" на удар 29 октября по Севастополю. Традиционно врут – всем и себе", – уверен генерал Романенко.

При этом, по его словам то, что произошло в Севастополе, в суперохраняемой бухте, где расположена основная база Черноморского флота рф, – историческое с военной точки зрения событие: использование в войне XXI века воздушных и надводных беспилотных средств, которое привело к существенным результатам.

"То, что наш Генштаб не комментирует данное событие, не берет на себя ответственность за эту операцию, абсолютно верно в условиях гибридной войны. Кто это был – американцы, украинцы или британцы, – после победы разберемся. По открытой информации, в том числе распространенной зарубежными СМИ, удары до 9 воздушных беспилотников и до 7 надводных привели к поражению 3-4 российских кораблей. Включая очередной флагман Черноморского флота – "Адмирал Макаров", который ранее наносил удары "Калибрами" по Украине", – отмечает Игорь Романенко.

Эта атака, уверен он, имеет ряд последствий.

Во-первых, политические и имиджевые.

"Ранее американцы словами отставных генералов предупреждали россиян – если будет попытка использовать тактическое ядерное оружие, то придет ответ (скорее всего – конвенционным оружием) в виде поражения ряда целей, включая Черноморский флот. А сейчас мы увидели, что такое сакральное для россиян место, как Севастополь, якобы охраняемое в наибольшей степени, получает удар беспилотными средствами поражения", – поясняет эксперт.

Во-вторых, имеются последствия военные. Удар, акцентирует генерал, пришелся по флагману, а также, по некоторым данным, по ракетному катеру, тральщику и даже по складам на берегу. "Адмирал Макаров" уже, похоже, не сможет определенное время выполнять свои флагманские функции. Система связи и управления нарушены. Было показано, что россияне не могут защититься.

"Реакция россиян на это счет – такой же алгоритм, как после подрыва Крымского моста. Его, напомню, подорвали 8 октября, а уже 10 октября был первый массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины. А теперь типа – новая волна. Как бы за Севастополь", – отмечает Игорь Романенко.

На самом деле, акцентирует генерал, и ракетная атака 10 октября, и атака 31 октября – это не последствия унизительных для россиян ударов по Крымскому мосту и бухте в Севастополе.

"Эти события просто использованы как "казус белли" (повод для войны). Так в свое время делала гитлеровская Германия с Польшей, подобным образом поступал Советский Союз с Финляндией, – напоминает Игорь Романенко. – Искусственно определялась причина для агрессии. Вот так и россияне использовали свои поражения как для начала целенаправленного уничтожения критической инфраструктуры Украины (надеясь таким образом уговорить Киев на переговоры), так и для прекращения зернового соглашения (с экономическими выгодами для себя, чтобы покупали их зерно, их удобрения). Напомню, что россияне уже месяц готовили мир к тому, что зерновое соглашение будет сорвано".

Интересно, продолжает генерал, что Турция, ООН, в целом НАТО уже отметили, что нельзя связывать срыв того же зернового соглашения с происшедшим в Севастополе.

"Но россия есть россия. Плевать она хотела на договоренности и на то, что все "аргументы" притягивает за уши. Правда, надо отдать должное туркам, они, в свою очередь, дали понять, что намерены сохранять соглашение", – отмечает эксперт.

По мнению Игоря Романенко, созданием энергетического кризиса в Украине и продовольственного в мире путин надеется как-то переломить или хотя бы "заморозить" ситуацию на фронте, где ВСУ ощутимо давят противника, особенно на юге. Он и генерала Суровикина поставил командовать оккупационными силами именно поэтому, считает эксперт. А тот, оправдывая прозвище "сирийский мясник", тут же нанес массированный ракетный удар по Украине.

Как Украине лучше закрыть небо

Генерал Романенко считает, что Украине следует наращивать возможности наших ПВО и ПРО. Осваивать новую технику.

"К нам зашли уже и NASAMS, и IRIS-Т. Они эффективно себя показывают в противодействии баллистическим ракетам, тем же "искандеровским", – отмечает генерал. – Напомню, что комплекс IRIS-Т – ближнего радиуса действия, а NASAMS – среднего радиуса, в зависимости от переданных ракет".

По мнению эксперта, сегодняшний результат – уничтожение 44 из более 50 выпущенных по Украине утром ракет – это очень высокие показатели для ПВО.

"Конечно, не легче с точки зрения того, что часть ракет достигла целей в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской областей. Но надо понимать, что стопроцентного уничтожения целей не может дать ни одна современная система ПВО, – поясняет генерал. – А чтобы повышать эффективность, нам нужно больше средств противовоздушной и противоракетной обороны. Отдельные западные апологеты говорят, что у нас на складах хранятся комплексы "Печора" (зенитный ракетный комплекс С-125 "Печора-2"), а также ЗС-23-2 (советская 23-мм спаренная зенитная установка, в составе двух авиационных пушек, станка, прицела ЗАП-23, платформы с ходом, наземного прицела Т-3). Мол, почему мы ими не пользуемся? На самом деле ЗС-23-2 еще с 2014 года активно работает и по воздуху, и по наземным целям, сейчас это лишь наращивается. А комплексы "Печора" также бьют по маловысотным целям, включая беспилотники. И говорить, что этого не делается, что мы что-то свое имеем и не используем, а лишь просим на Западе, – это всё равно, что лить воду на пропагандистскую мельницу путина".

Игорь Романенко отмечает, что в ближайшее время к нам будет поступать мощное вооружение из Франции (зенитно-ракетные комплексы Mamba), Испании (противотанковый ракетный комплекс Toledo). Немцы обещают дать больше IRIS-Т, американцы – ЗРК Hawk.

По мнению эксперта, нам остро необходимы и современные самолеты, хотя бы поколения 4+. Это класс F-15, F-16, F-18. Также очень нужны ATACMS (MGM-140 ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс производства Lockheed Martin с баллистической ракетой малой дальности) на реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Чтобы бить на расстояние от 300 км и дальше.

"Идет наращивание группировки вооруженных сил рф. За счет мобилизации, поставок вооружений (и старых, собираемых, в том числе по всей Беларуси, и относительно новых – иранских). Россияне не изменяют своему стратегическому принципу вала и массированности. А нам нужно научиться в этих условиях выживать – и побеждать. И тут велико значение ПВО в целом и ПРО в частности", – констатирует генерал.