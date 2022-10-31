Запас оборудования уже использован: в ДТЭК сделали тревожное заявление по энергетике

В настоящее время энергетические компании продолжают работать над решением возникших проблем

После массированных обстрелов, произошедших с 10 октября и по сей день, энергетические компании уже использовали все свои ресурсы и не могут обеспечивать повторный ремонт объектов энергетической инфраструктуры. Оборудование, которое им нужно, следует купить за границей, но с этим тоже есть проблемы.

Об этом рассказал исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телеканала ICTV. По его словам, это оборудование имеет заоблачную стоимость.

"Мы уже, к сожалению, использовали запас оборудования, который у нас был на складах после первых двух вражеских "волн атак", которые происходят с 10 октября. Какое-то количество оборудования мы смогли приобрести. К сожалению, стоимость оборудования сейчас измеряется сотнями миллионами долларов. Уже есть определенные сложности с покупкой этого оборудования, ведь это очень дорого", — пояснил Сахарук.

Кроме того, он добавил, что сейчас компания работает над тем, как все же приобрести это оборудование или получить от партнеров Украины. Сейчас это проблема есть у всех энергетиков.

Речь Сахарука

Как сообщал "Телеграф" ранее, в понедельник, 31 октября, украинцам следует ожидать аварийных отключений света из-за обстрелов россиян объектов критической инфраструктуры.