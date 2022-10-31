Оружие из Украины попало в руки преступников? Опровергнут новый опасный фейк россии

Издание готовит опровержение к своему интервью

В финских СМИ накануне появилось сообщение о том, что западное оружие, которое прибывает в Украину, могло контрабандой попасть в руки преступных группировок в Финляндии. Впрочем, эта информация оказалась фейком.

Изначально эту информацию озвучил старший комиссар Национального бюро расследования (Keskusrikospoliisi) Кристер Альгрен в интервью изданию Yle, который сообщил, что единичные экземпляры стрелкового оружия из Украины уже были найдены в Швеции, Дании, Нидерландах, а теперь есть предварительная информация, что преступники готовят каналы для его контрабанды в Финляндию.

Альгрен предположил, что возможными покупателями являются представители финских ячеек трех крупнейших байкерских банд, а одна из них, Bandidos MC, якобы даже имеет в украинских городах своих представителей.

Украинская сторона эту информацию опровергает. В частности спикер МИД Олег Николенко сообщил, что сразу после этого сразу после публикации этого интервью украинское посольство обратилось к финской полиции за уточнением деталей.

"В ответ финская сторона сообщила об отсутствии подтвержденной информации или каких-либо конкретных фактов поставок контрабандного оружия из Украины", — отметил он.

Кроме того, эту информацию не подтвердил и посол Финляндии в Киеве, а потому Николенко подчеркнул, что подобные сообщения являются очередной российской дезинформацией, которая направлена на то, чтобы посеять страху у жителей Европы и саботировать поставки вооружения в Украину.

Опровергли информацию и в пресс-службе МВД Украины, где подчеркнули, что российская пропаганда охотно провоцирует создание выдумок и мифов о происходящем в Украине. В частности она пользуется работой иностранных журналистов, которые ссылаются на непроверенные источники.

Также сообщается, что МВД обратилось к финским коллегам и запросило предоставить доказательства наличия фактов обнаружения оружия украинского происхождения, на что получило ответ, что таковых нет. Аналогичные запросы были также направлены в еще ряд стран.

Ведомство отмечает, что издание Yle в свою очередь готовит опровержение изложенной в материале информации, поскольку она "несколько додумана журналистом и не отвечает словам представителя полиции, у которого брали интервью".

Стоит отметить, что россия не впервые использует тему нецелевого использования оружия, чтобы сорвать его поставки в Украину. Например, подобная информация уже появлялась в западных СМИ в июле, когда сообщалось, что американское оружие могло передаваться третьим странам. В Пентагоне тогда эти сообщения опровергли.