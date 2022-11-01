Россияне разбомбили гимназию в Николаеве, пережившую две мировые войны и немецкую оккупацию
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В Сети показали, как после обстрела выглядит здание гимназии
Российские оккупанты продолжают запускать ракеты по Николаеву. Во время сегодняшнего ночного обстрела города были разрушены здания Николаевского политехнического профессионального колледжа и Первой украинской гимназии имени Николая Аркаса.
Эксперт Офиса реформ Кабинета министров Украины Максим Гардус на своей странице в Facebook прокомментировал обстрел со стороны рф и подчеркнул, что гимназия имени Аркаса, которую разбомбили российские захватчики, пережила две мировые войны.
"Между прочим, это памятка, в том числе, женской эмансипации. Как известно, борьба за право женщин на образование в Российской Империи шла медленно – но успешно под давлением общественности. Поэтому в 1863 году было открыто Николаевское женское училище 1-го разряда", — пишет Гардус.
К 1870 году в этом здании уже была Николаевская первая Мариинская женская гимназия. Эксперт отмечает, что само здание Мариинской гимназии построено в 1892 году по проекту архитектора Е. А. Штукенберга.
Максим Гардус также опубликовал на своей странице фото последствий ракетных ударов по гимназии.
Напомним, что оккупанты разрушили Николаевский профессиональный колледж физической культуры, в котором учились фехтовальщицы Ольга Харлан и Елена Хомровая.
Также новостной портал "Телеграф" сообщал, что в Запорожской области российские захватчики уничтожили сразу две школы.