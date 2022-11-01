Россияне разбомбили гимназию в Николаеве, пережившую две мировые войны и немецкую оккупацию

В Сети показали, как после обстрела выглядит здание гимназии

Российские оккупанты продолжают запускать ракеты по Николаеву. Во время сегодняшнего ночного обстрела города были разрушены здания Николаевского политехнического профессионального колледжа и Первой украинской гимназии имени Николая Аркаса.

Эксперт Офиса реформ Кабинета министров Украины Максим Гардус на своей странице в Facebook прокомментировал обстрел со стороны рф и подчеркнул, что гимназия имени Аркаса, которую разбомбили российские захватчики, пережила две мировые войны.

"Между прочим, это памятка, в том числе, женской эмансипации. Как известно, борьба за право женщин на образование в Российской Империи шла медленно – но успешно под давлением общественности. Поэтому в 1863 году было открыто Николаевское женское училище 1-го разряда", — пишет Гардус.

К 1870 году в этом здании уже была Николаевская первая Мариинская женская гимназия. Эксперт отмечает, что само здание Мариинской гимназии построено в 1892 году по проекту архитектора Е. А. Штукенберга.

Максим Гардус также опубликовал на своей странице фото последствий ракетных ударов по гимназии.

Первая украинская гимназия имени Николая Аркаса после ракетных ударов

Напомним, что оккупанты разрушили Николаевский профессиональный колледж физической культуры, в котором учились фехтовальщицы Ольга Харлан и Елена Хомровая.

Также новостной портал "Телеграф" сообщал, что в Запорожской области российские захватчики уничтожили сразу две школы.