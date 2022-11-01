"Это акт суицида": Данилов жестко ответил Медведеву на угрозы ядерным оружием

Секретарь СНБО Украины назвал конечную цель демонтажа рф

Скандальное заявление замглавы Совбеза рф дмитрия медведева о применении ядерного оружия против Украины не остались без ответа от украинской стороны. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов посоветовал бывшему президенту россии повторять как мантру несколько простых, но отрезвляющих строк.

Ответ на очередные украинофобские заявления медведева украинский политик опубликовал на своей официальной странице в социальной сети Facebook во вторник,1 ноября. Данилов отметил, что для лучшего усвоения памятки, информацию заместителю Совбеза рф лучше повторять ежедневно, минимум три раза в сутки.

По словам Данилова, медведеву необходимо запомнить, что россия окончательно проигрывает, а распад рф запустил сам кремлевский режим. Все территории, которые были оккупированы страной агрессором будут возвращены, и как отметил секретарь СНБО, это касается не только украинских территорий. Применения ядерного оружия являются актом суицида для рф, так как если такое случится страна-оккупант окончательно превратится во врага номер один для всего мира. А также Данилов назвал конечную цель "демонтажа рф".

"Полная денуклеаризация – конечная цель демонтажа рф. Этот последний гнилой зуб должен и будет вырван из пасти взбешенного существа. И только это гарантия безопасности для мира и Украины", — Данилов.

Ответ Данилова

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что несмотря на противоречивые высказывания о войне в Украине директора SpaceX и Tesla Илона Маска, миллиардер продолжает троллить российских чиновников. В этот раз Маск подколол дмитрия медведева за неудачи армии рф в войне против нашей страны.

Также "Телеграф" писал о том, что бывший российский президент дмитрий медведев выступил с угрозами в сторону Израиля за его помощь Украине. По его мнению помощь Израиля "разрушает все отношения с россией".