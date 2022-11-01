Украинцы собирают в помощь армии старые микроволновки: зачем они нужны

Одна деталь в микроволновке крайне необходима украинским военным

Украинцы в последние месяцы полномасштабной войны не устают участвовать в благотворительных акциях и донатить на армию, мы даже в силах купить целый спутник. Случаются и довольно специфические волонтерские объявления: сейчас для военных собирают старые микроволновки. С их помощью бойцы "обманывают российские ракеты".

Микроволновки нужны нашим бойцам из-за того, что в приборе есть специальное устройство под названием "магнетрон". Детали о сборе рассказал в Facebook основатель и руководитель Центра здоровья и реабилитации Школы здоровья "Грефи" Вадим Залесский.

Так, магнетрон поможет делать "обманки" для вражеских ракет, ведь это устройство имитирует излучение РЛС (радиолокационная станция). Неработающие СВЧ-печки можно передать Александру Буцанову. Он объяснил, что магнетрон – это элемент, который разогревает пищу в микроволновке. Благодаря им военные делают ловушки для ракет, приводимых по радиоволне. Таким образом, удается имитировать систему РЛС, которая очень много стоит, а по факту ее "заменяет" маленький магнетрон. Благодаря таким "обманкам" вражеская ракета летит в ловушку.

Буцанов призвал обращаться к нему через Facebook, если хотите передать сломанную СВЧ или магнетрон украинским защитникам.

Ранее "Телеграф" сообщал, что волонтеры Сергей Притула и Сергей Стерненко собрали деньги на закупку ударных дронов украинского производства. Эти устройства помогут ускорить Победу.