Легендарный командир Да Винчи празднует день рождения. Топ-5 фактов об украинском воине

Коцюбайло является первым добровольцем, прижизненно получившим звание Героя Украины

Легендарный украинский военный Дмитрий Коцюбайло "Да Винчи" отмечает свой день рождения. Парню из Ивано-Франковской области исполнилось 27 лет, а он уже успел побывать в самых горячих точках войны с россиянами, возглавить отдельную штурмовую роту "Волки Да Винчи" Добровольческого Украинского Корпуса "Правый сектор" и попал в список Forbes "30 до 30".

Мы собрали для вас самые интересные факты об украинском герое.

Ушел на войну в 18 лет

О том, что война началась раньше 24 февраля, Да Винчи знает на собственном опыте. Прикарпатец после участия в Революции Достоинства пошел защищать Украину на востоке, ему было всего 18 лет. Он присоединился к Правому сектору, с представителями которого познакомился на Майдане.

Его вместе с другими добровольцами направили в учебный центр "Десна", где начали готовить к войне. Но требовали совсем не то, что пригодится при встрече с врагом. Вспоминает: "Из нас жестоко делали солдат. На Майдан мы ходили, кто хотел. А тут пуговица расстегнута – и ты уже отжимаешься. Доходило до того, что мы даже песни пели, когда шли в казарму". Но он очень хотел попасть на войну, потому и остался.

Первым настоящим сражением для Да Винчи стала битва за Покровск. Затем воевали Карловку, за Пески и Савур-Могилу. Одно из первых страшных впечатлений осталось от села Степановка, где осталась колонна сожженной врагами украинской техники… Чудом удалось не оказаться в окружении. До россии было рукой подать и именно оттуда по Украине стреляли из "Градов".

Стал самым молодым командиром

Сначала после отправления на фронт Дмитрия назначили старшим отделения, он руководил действиями 10 побратимов, многие из которых были старше его. Когда командир их роты был назначен начальником штаба 5-го батальона, руководство ротой перешло к Коцюбайло. Таким образом, Дмитрий в свой 21 год стал самым молодым командиром роты, возглавив 1-ю штурмовую роту ДУК "Правый сектор".

Ранения на фронте

В 2014 году Дмитрий получил тяжелое ранение танковым снарядом в Песках Донецкой области. Ему в лицо прилетел обломок снаряда, разорвав губу и выбив зуб. Другим обломком была перебита ключица, где медикам пришлось устанавливать скрепляющую пластину, поврежденные ребра.

Но расслабляться на больничной койке он не стал и как только врачи сократили манипуляции с его ранами, покинул медицинское учреждение и, посетив родных на Закарпатье, вернулся в строй.

Первый доброволец, прижизненно получивший звание Героя Украины

1 декабря 2021 года президент Украины Владимир Зеленский наградил Коцюбайло званием Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Таким образом Коцюбайло стал первым добровольцем, прижизненно получившим звание героя.

Является потомком военного УПА

Дмитрий родом из села Заднестрянское Ивано-Франковской области, а его прадед воевал в составе Украинской Повстанческой Армии. Диме об этом рассказывала бабушка. Тогда это было какой-то романтикой, приключениями, и он даже рыл окопы и обустраивал тайное убежище – тайник. Пацаненком под впечатлением теленовостей о войне в далеком Ираке (2002) рыл "убежища" — в мирной Украине тогда никакой войны не предполагалось. Пригодились детские навыки гораздо позже, когда нужно создавать надежные укрытия для бойцов подразделения на донецкой земле.