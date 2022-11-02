"Перезапуск" зернового коридора и ядерный шантаж от КНДР: 5 новостей, которые вы могли проспать

Без интересных заявлений и важных решений ночью не обошлось

Украинцы живут в ожидании окончания войны, а особенно — освобождения Херсонщины от российской навалы. И хотя это, по прогнозам экспертов, может произойти в ближайшие недели, не только событиями на фронте полнятся важные для нашей страны новости. Мировая повестка также меняется, и чтобы быть в курсе всего, следует неотрывно за ней следить.

"Телеграф" решил собрать для вас пять важных новостей ночи на 2 ноября, которые вы могли пропустить за время сна. Отметим, что часть событий пришлась на Украину, а часть — стандартно на политические события в других странах.

Ночью вновь было беспокойно

В ночь с 1 на 2 ноября громкие взрывы раздавались на территории Полтавской и Днепропетровской областей. По информации главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина, на регион была осуществлена попытка атаки вражескими беспилотниками. Сообщалось о работе средств ПВО, в том числе в Кременчуге.

Работали наши зенитчики и на Днепропетровщине. Как отмечали корреспонденты "Суспільного", взрывы было слышно непосредственно в областном центре. Информации о том, были ли официально прилеты, не сообщалось. Однако после полуночи от мэра Бориса Филатова в соцсетях появилось весьма емкое сообщение, которое весьма точно выражает настроение украинцев во время войны по отношению к врагу.

Зерновой коридор "перезапустят"

Турция решила игнорировать российские истерики насчет перекрытия зернового коридора в Черном море. По данным министра обороны страны Хулуси Акара, турецкая сторона проинформировала россиян, что продолжит выводить сухогрузы из украинских портов, несмотря на угрозы со стороны путинистов.

Позже появилась информация и со стороны украинского мининфраструктуры — выход новой партии суден в сторону Турции ожидается 3 ноября. Это подтвердил глава ведомства Александр Кубраков.

КНДР вновь бряцает ядеркой

Диктаторские режимы по-прежнему здравствуют: в Северной Корее, к примеру, продолжают угрожать ближайшим соседям жестокой расправой. Помимо устных угроз, которые звучат от руководства КНДР в сторону Южной Кореи и США, было еще и осуществлено запуск баллистических ракет. На этот раз — в сторону Японии, над акваторией Японского моря. По данным Kyodo, всего в воздух выпустили три снаряда, один из которых приземлился недалеко от города Сокчхо.

Беларусь вновь активизируется?

На 2 ноября запланированы переговоры министерств обороны россии и Беларуси, которые должен возглавить сергей шойгу. Как отмечают росСМИ, коллегия пройдет в режиме онлайн, по видеосвязи. Сообщается, что одной из главных тем станет взаимодействие военных ведомств этих государств для противодействия "попытках фальсифицировать историю".

Хорошие новости с юга

Пока украинцы действительно замерли в ожидании освобождения Херсонщины, наши военные делают все возможное для приближения этого момента. Так, за последние сутки украинская авиация выполнила не менее восьми боевых вылетов, а артиллерия выполнила около 160 огневых заданий. В результате — минус минимум 25 вражеских солдат, сразу три "Града", крупнокалиберная самоходная гаубица "Акация", ЗРК "Тор", минометная установка "Нона" и много бронетехники. Также на воздух взлетели три склада с боекомплектом — в Геническом, Бериславском и Баштанском районах.

За событиями 2 ноября вы можете продолжать следить в нашем текстовом онлайне: Война — день 252: тяжелые бои на Донбассе, коллаборанты сбежали из Херсона