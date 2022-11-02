Один из документов при выезде мужчин за границу больше не будет работать: в чем причина

Эта справка провоцирует возможность "подработать" у бессознательных граждан

Правительство исключило справку к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссии, по которой большая категория людей могла выехать из Украины, из перечня документов, дающих возможность пересечения границы. Они считают, что такой документ приводит к коррупционным рискам.

Об этом говорится в постановлении №1212, которое принял Кабинет Министров Украины 28 октября и внес изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины. Справка МСЭК больше не сработает как один из документов при выезде мужчин за границу.

Ранее в соответствии с пунктом 2.1 настоящих Правил в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения пересекать государственную границу имели право лица с инвалидностью при наличии документов, подтверждающих инвалидность одним из перечисленных документов по выбору:

справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией, то есть с формой первичной учетной документации № 157-1/о;

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;

пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с законами Украины "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью", "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью", в которых указана группа и причина инвалидности;

справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики.

Однако согласно принятым изменениям справка к акту обзора МСЭК исключена из этого перечня. Правительство считает, что оно приводит к "коррупционным рискам". Дело в том, что справка не содержит данных, позволяющих идентифицировать лицо, которое его предоставляет, поэтому имеются риски возможности его подделки.

"Реагируя на поручение Президента о рассмотрении петиции о запрете выезда мужчинам за границу, а также для предотвращения фальсификации справок, уменьшения коррупционных рисков и злоупотребления служебным положением работников МСЭК и врачей медицинских учреждений при установлении группы инвалидности, и – как следствие – прекращения схем, для выезда военнообязанных мужчин, были внесены соответствующие изменения в перечень документов, дающих право на пересечение границы", — пояснили в Минздраве.

Как сообщал "Телеграф" ранее, один из пунктов пропуска на украинско-венгерской границе временно перестал работать — где он находится.