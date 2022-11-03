Укр

Иран готовится передать ракеты и дроны россии: Украина обещает "абсолютно безжалостный" ответ

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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россия может получить от Ирана более продвинутые дроны
россия может получить от Ирана более продвинутые дроны

Киев объяснил Тегерану последствия поставок оружия в россию

Украина предупредила Иран о том, что предпримет "безжалостные" ответные действия в случае, если Тегеран решит передать россии баллистические ракеты.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время совместной пресс-конференции с испанским коллегой Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно.

"Мы проинформировали по дипломатическим каналам Иран о последствиях, которые для него наступят, если это решение будет принято и реализовано", — сказал он.

По словам главы МИД, украинская сторона была максимально предметной и теперь ждет, какие шаги предпримет Иран.

При этом он добавил, что Украина будет "абсолютно безжалостной в своих ответных действиях", когда речь идет об участии любой страны в российской агрессии и убийстве граждан нашей страны.

Как сообщалось ранее, информация о том, что Иран намерен передать россии баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar появилась в средине октября. Обе эти модели представляют собой ракеты класса "земля-земля" с дальностью поражения в 300 и 700 километров соответственно.

По информации западных СМИ в россию могут в ближайшее время прибыть около 1000 единиц вооружения, среди которых не только указанные ракеты, но и дополнительные ударные БПЛА.

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